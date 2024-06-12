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Минниханов и Бабаков обсудили поддержку МСБ и развитие энергетики
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Госдумы Александром Бабаковым. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия по таким направлениям, как развитие энергетики, поддержка малого и среднего предпринимательства. Также были рассмотрены вопросы развития внешнеэкономического сотрудничества в целях поддержки предприятий в условиях санкций.
Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой в феврале 2022 объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.
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