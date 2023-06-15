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Минниханов и астраханский губернатор обменялись мнениями о происходящем на ПМЭФ
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Фото: пресс-служба Раиса РТ
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился сегодня с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Собеседники обменялись мнениями о дискуссиях, организованных в рамках ПМЭФ, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.
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