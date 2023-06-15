Минниханов и астраханский губернатор обменялись мнениями о происходящем на ПМЭФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился сегодня с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Собеседники обменялись мнениями о дискуссиях, организованных в рамках ПМЭФ, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.