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Политика 15 июня 2023 18:24

Минниханов и астраханский губернатор обменялись мнениями о происходящем на ПМЭФ

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Минниханов и астраханский губернатор обменялись мнениями о происходящем на ПМЭФ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился сегодня с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Собеседники обменялись мнениями о дискуссиях, организованных в рамках ПМЭФ, уточнили в пресс-службе Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #ПМЭФ #Астраханская область
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