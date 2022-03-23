Минниханов и Арипов обсудили расширение сотрудничества между Узбекистаном и Татарстаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поблагодарил Арипова за приглашение посетить республику и возможность двухсторонней встречи, несмотря на плотный график работы главы узбекистанского Кабмина. Президент РТ отметил, что встреча проходит в дни празднования весеннего праздника Навруз, который отмечается в Узбекистане особенно широко.

«Навруз — один из самых древних праздников на земле. Желаю Вам и всему народу Узбекистана благополучия, достатка и счастливой жизни», — сказал он.

Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Татарстаном, в том числе реализацию совместного проекта по строительству химико-индустриального технопарка «Чирчик», поставку грузовиков «КАМАЗ», автобусов и электробусов, реализацию шинной продукции «Нижнекамскшины» и расширение сети автозаправок «Татнефть».

Минниханов коротко представил Арипову проекты и других крупных татарстанских компаний, которые готовы расширить сотрудничество.