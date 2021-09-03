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3 сентября 2021  12:14

Минниханов и Аноприенко обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Минприроды РФ

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Минниханов и Аноприенко обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Минприроды РФ
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с замглавы Минприроды России Сергеем Аноприенко. Основной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества по ряду направлений и работа над совместными проектами, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участниками мероприятия в Доме Правительства Татарстана также стали глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. 

Руководители федеральных ведомств прибыли в республику для участия в ряде праздничных мероприятий, посвященных вековому юбилею образования государственного органа управления лесным хозяйством Татарстана и образования Лубянского лесотехнического колледжа.

#Минниханов Рустам #минлесхоз рт
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