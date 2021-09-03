Минниханов и Аноприенко обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и Минприроды РФ

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с замглавы Минприроды России Сергеем Аноприенко. Основной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества по ряду направлений и работа над совместными проектами, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Участниками мероприятия в Доме Правительства Татарстана также стали глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Руководители федеральных ведомств прибыли в республику для участия в ряде праздничных мероприятий, посвященных вековому юбилею образования государственного органа управления лесным хозяйством Татарстана и образования Лубянского лесотехнического колледжа.