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Экономика 27 февраля 2025 16:41

Минниханов и Алиханов осмотрели выставку Kazan Truck Expo

Минниханов и Алиханов осмотрели выставку Kazan Truck Expo
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставку автомобилей и автокомпонентов Kazan Truck Expo осмотрели сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Антон Алиханов после заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Экспозиция заняла два павильона международного выставочного центра «Казань Экспо». Свою продукцию здесь представили 136 компаний из 29 регионов страны.

Так, в одном из павильонов экспонирована линейка продукции КАМАЗа, а также различные модули и установки на автомобили челнинского автогиганта. При этом КАМАЗ не ограничился только грузовиками и самосвалами и продемонстрировал современные городские автобусы.

Фото: rais.tatarstan.ru

Среди новинок, презентованных на экспозиции, можно отметить автомобиль Lada Aura, поступившая в продажу в конце прошлого года. Помимо нее, «АвтоВАЗ» представил и другие модели автомобилей.

Отдельное внимание организаторы уделили электромобилям и зарядным станциям для них. В этой части выставки внимание гостей привлекли «Жигули» с электродвигателем.

Соседний павильон не поражал масштабными экспонатами, однако здесь расположились производители топлива, шин и прочей нефтехимической продукции, необходимой для автотранспорта.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#выставка #Рустам Минниханов #Минпромторг РФ #промышленность рт
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