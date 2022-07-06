Минниханов и Аксёнов посетили участников первой смены «Сэлэт» в Крыму

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетили молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс» в крымском поселке Форос и пообщались с участниками первой смены, – отличниками учебы из Татарстана и Крыма.

Руководители двух республик поприветствовали участников смены и выразили уверенность, что проведенное в центре время станет полезным опытом для ребят. Президент Татарстана поблагодарил Главу Крыма за помощь в строительстве молодежного центра.

Сергей Аксёнов и Рустам Минниханов осмотрели жилой корпус, столовую и медицинский блок, спортивный комплекс и скалодром, учебные и творческие лаборатории и другие объекты.

Накануне в Крыму открылась первая профильная смена в новом молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс», который был построен специалистами из Татарстана.

Летние профильные смены «Сэлэт» проводятся при поддержке Правительства Татарстана. Они направлены на поддержку одаренный молодежи. Первая профильная смена проводится с 1 по 18 июля 2022 года. Она объединила 150 школьников из районов Татарстана и 40 детей из национальных школ Крыма. Участники профильной смены «Сэлэт», – это победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, смотров, фестивалей, научных конференций и спортивных соревнований. Отбор участников проходил на сайте https://portfolio-selet.ru на основе портфолио, где указываются личные достижения в науке, культуре и спорте, победы в предметных олимпиадах, фестивалях и конкурсах.

В рамках смены запланированы занятия и мастер-классы от ведущих экспертов и ученых России, деятелей культуры и искусств. Участников смены «Сэлэт» ждут сессии по обмену опытом и истории успеха от преуспевающей молодежи в разных сферах деятельности – науке, искусстве, бизнесе. Также в молодежном центре открыта лаборатория профессиональных проб, где желающие смогут ближе познакомиться с профессиональными компетенциями.

Строительство оздоровительного комплекса «Ак Барс» началось в 2021 году в самой западной и самой отдаленной части Форосского парка. Комплекс общей площадью 7,2 гектара расположен на территории парка, которая занимает 70 гектаров. Он рассчитан на 260 проживающих.

На месте комплекса «Ак Барс» ранее существовал детский оздоровительный лагерь, но инфраструктура со временем пришла в негодность. Теперь же здесь расположился жилой корпус с 4-местными номерами и собственной лоджией. Комнаты оборудованы кондиционерами, смарт-телевизорами, шкафами и прикроватными тумбочками. Жилой корпус имеет собственные прачечные, холлы с местами для отдыха и образования.

На территории молодежного центра также построен 4-этажный спортивный комплекс, который включает несколько спортзалов, а также зал для хореографии и скалодром. Рядом расположен образовательный центр, где имеются 5 оборудованных классов, конференц-зал и библиотека. Столовая также построена отдельно. В меню у ребят 5-разовое горячее питание и продукция халяль.

Кроме того, на территории комплекса установлена уличная сцена с амфитеатром, качелями и летними беседками.

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым