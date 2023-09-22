Минниханов и Абрамченко обсудили защиту лесов Татарстана и нацпроект «Экология»

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по реализации национального проекта «Экология». Работа над проектами ведется успешно и в рамках графика, заявила на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства прибыла в республику накануне и уже посетила несколько объектов, в том числе биологические очистные сооружения, иловые поля в Казани и Самосыровский полигон.

«Все в графике. Не видим никаких рисков», – подвела итоги осмотра Абрамченко. Рустам Минниханов поблагодарил вице-премьера за внимание к татарстанским проектам.

На встрече обсуждались вопросы по выполнению работ по охране и защите лесов, исполнение национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана