Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов и Абрамченко обсудили итоги работы в сфере экологии в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем Председателя Правительства России Викторией Абрамченко.
«На встрече обсудили итоги работы и ключевые показатели в Татарстане в сфере экологии и природопользования. Кроме того, затронули тему поддержки лесного хозяйства, направленные на урегулирование вопроса проведения мероприятий по уходу за лесами в целях сохранения их полезных функций», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Также Абрамченко поддержала инициативу Татарстана, которая позволит лесничествам заготавливать перестойный, невостребованный арендаторами лес. Вице-премьер отметила, что в ближайшее время будет подготовлен положительный отзыв Кабмина на законопроект. Республика выстуит пилотным регионом по апробации таких изменений.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»