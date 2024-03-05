Минниханов и Абрамченко обсудили итоги работы в сфере экологии в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Москву встретился с заместителем Председателя Правительства России Викторией Абрамченко.

«На встрече обсудили итоги работы и ключевые показатели в Татарстане в сфере экологии и природопользования. Кроме того, затронули тему поддержки лесного хозяйства, направленные на урегулирование вопроса проведения мероприятий по уходу за лесами в целях сохранения их полезных функций», – рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Также Абрамченко поддержала инициативу Татарстана, которая позволит лесничествам заготавливать перестойный, невостребованный арендаторами лес. Вице-премьер отметила, что в ближайшее время будет подготовлен положительный отзыв Кабмина на законопроект. Республика выстуит пилотным регионом по апробации таких изменений.