Минниханов и Абаев обсудили укрепление отношений РТ и Казахстана в сфере культуры

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры и спорта Казахстана Дауреном Абаевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления отношений с казахстанскими коллегами в сфере культуры в рамках российско-казахстанского сотрудничества», — передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил, что братские народы Татарстана и Казахстана сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

По его словам, Казахстан сегодня один из ведущих зарубежных партнеров республики. Президент Татарстана выразил уверенность в том, что сотрудничество будет только укрепляться.

Даурен Абаев прибыл в Татарстан для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он также принял участие в сессиях Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».