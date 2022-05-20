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Ру Тат
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Официальная хроника
20 мая 2022  16:56

Минниханов и Абаев обсудили укрепление отношений РТ и Казахстана в сфере культуры

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Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром культуры и спорта Казахстана Дауреном Абаевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления отношений с казахстанскими коллегами в сфере культуры в рамках российско-казахстанского сотрудничества», — передает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов отметил, что братские народы Татарстана и Казахстана сближает общее происхождение, единая религия, близость языков и культур. 

Фото: пресс-служба Президента РТ.

По его словам, Казахстан сегодня один из ведущих зарубежных партнеров республики. Президент Татарстана выразил уверенность в том, что сотрудничество будет только укрепляться.

Даурен Абаев прибыл в Татарстан для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он также принял участие в сессиях Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

#Рустам Минниханов
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