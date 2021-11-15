Минниханов: Группа Сбер сегодня является лидером по инновациям

Группа Сбер является на сегодняшний день лидером по инновациям. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на торжественном мероприятии, посвященном 180-летию ПАО «Сбербанк».

«Сегодня группа Сбер является лидером по инновациям, реализуя самые современные решения в банковской сфере, цифровизации, искусственному интеллекту», — сказал Президент республики.

Он отметил, что Сбербанк за 180 лет прошел путь от одной кассы и штата в семь человек до огромной экосистемы, которые сегодня предоставляет услуги миллионам людей.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Сбера за реализацию проектов в Татарстане и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

Он поздравил сотрудников банка с юбилейной датой, а также вручил ряд госнаград РТ, передает пресс-служба руководителя республики. Церемония прошла в здании отделения «Банк Татарстан». Участие в торжестве принял председатель Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» Пётр Колтыпин.