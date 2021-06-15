Минниханов: Готов обратиться к Мишустину для создания регламента работы с самозанятыми

Для работы с самозанятыми необходимо выработать строгий регламент. Для этого Президент Татарстана Рустам Минниханов готов обратиться к Премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом руководитель республики заявил сегодня на встрече с предпринимателями.

К Рустаму Минниханову обратился основатель маркетплейса Kazan Express Кевин Ханда. Он рассказал, что маркетплейс последние две недели свернул работу с самозанятыми, так как столкнулся с тем, что многие злоупотребляют этим статусом. По словам обратившегося, теперь на маркетплейсе введен дополнительный уровень модерации. Тщательно проверяется продукция поставщика, действительно ли он является производителем товара. Также постоянно ведется работа с банком.

«Не все банки готовы к работе с самозанятыми, к нам неоднократно приходили проверки по расчетным счетам, блокировали их с подозрением на отмывание денег», — посетовал Ханда.

Президент республики поблагодарил всех, кто на сегодняшний день уже работает с самозанятыми.

«Я думаю, самозанятые в базе данных есть, и банку не так сложно проверить, самозанятый он или нет», — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, необходимо выработать точный регламент работы. «Я готов обратиться к Правительству Российской Федерации, потому что сама идея самозанятых — это идея Михаила Мишустина. И я думаю, что Правительство отреагирует и даст соответствующие сигналы, чтобы вот таких [моментов не было]», — заметил Президент Татарстана.

«Мы должны обеспечить порядок, чтобы таких ситуаций не возникало. И банку никаких сложностей не будет зайти и посмотреть. И нам надо работать с крупными игроками, стимулировать их, чтобы они могли принимать самозанятых», — добавил Минниханов, приведя в пример маркетплейс Wildberries.

«Если возникают какие-то сложности, необходимо продумать платформу, через которую наши самозанятые смогут реализовать себя. Тема очень важная и интересная», — подытожил Рустам Минниханов.