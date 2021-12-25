Минниханов: Гонщики из РТ каждый год показывают высокое мастерство и профессионализм

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в Татарстане подвели итоги 26-го автоспортивного сезона. Участвовавший в мероприятии Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил о достижениях гонщиков РТ, поздравил их с закрытием сезона и наградил лучших. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Наши гонщики ежегодно доказывают свой высокий уровень профессионализма и мастерства. Радует, что у нас сильная конкуренция: действующие чемпионы не сдают свои позиции, вырастают талантливые, молодые и смелые спортсмены», — заметил Рустам Минниханов.

Он отметил, что каждый сезон уникален, а каждая победа — это результат упорного труда спортсмена, тренера и всей команды. Отдельно Президент упомянул команду «КАМАЗ-мастер», которая каждый год становится победителем престижных соревнований. «Это экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева», — перечислил руководитель РТ.

Он пожелал всем спортсменам блестящих побед, а также стойкости и силы духа и отметил лучших гонщиков сезона наградами.

За 2021 год Федерация автомобильного спорта РТ организовала 41 турнир по ралли-кроссу, автокроссу, трековым и ледовым гонкам, шоссейно-кольцевым гонкам, картингу, ралли, ралли- рейдам, трофи-рейдам. Помимо этого, в Татарстане состоялся этап Кубка мира по мотосерфингу.