Минниханов: Годовой план по сбору собственных доходов Татарстана выполнен на 58%

За первое полугодие 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 млрд рублей, из которых собственные доходы составили 210 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня Раис РТ Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов в Доме Правительства республики.

«Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%, но второе полугодие будет намного сложнее. С каждым годом бюджет исполняется все напряженнее. На это накладываются в том числе изменения федерального законодательства, которые отрицательно влияют на доходы бюджета республики и в то же время увеличивают расходы — в первую очередь, это увеличение МРОТ», — заявил Минниханов.

По его словам, влияние этих факторов на бюджет в совокупности оценивается в 30 млрд рублей.

Раис Татарстана отметил, что в республике продолжается перестройка всей экономики: товаропроизводители выстраивают новую логистику поставок продукции и комплектующих, рассматривают возможности для организации импортозамещающих производств.

«Но им нужно работать под влиянием изменения курса рубля, цен на энергоресурсы и других внешних факторов», —констатировал Минниханов.

Он поручил отраслевым министерствам еженедельно проводить балансовые комиссии с курируемыми предприятиями, которые испытывают сложности. Цель таких комиссий — обеспечить и работоспособность, и развитие. «Необходимо помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки», — сказал Раис РТ.

Руководитель республики поручил Минэкономики, Минпромторгу и Минфину совместно с налоговыми органами и другими министерствами постоянно координировать эту работу.

Минниханов также заметил, что в текущих условиях следует обеспечить жесткую финансовую систему и абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств.

Отдельное внимание Раис РТ уделил затратам на национальные проекты. В этом году на эти цели направлено 44 млрд рублей, из которых более 15,1 млрд составляют средства Татарстана. «Все параметры, заложенные в соглашении с федеральным центром, должны быть обеспечены и достигнуты», — подчеркнул он.

Раис РТ отметил, что, несмотря на все сложности, Татарстан продолжает реализацию республиканских программ, направленных на повышение качества жизни. В этом году реализуются 44 программы на сумму 54,3 млрд рублей.

«Далеко не в каждом регионе есть такие программы, оказывается поддержка муниципалитетам. Органам власти на местах необходимо обеспечить ввод каждого объекта. И всё, что было закуплено, должно эффективно использоваться», — напомнил Минниханов.

Существенное внимание нужно уделить и мероприятиям по сокращению задолженности, которая на 1 июля составляет 13,8 млрд рублей, добавил он.

По словам Раиса РТ, долги по налогу на прибыль и НДФЛ выросли почти на 50%. «Существенный рост по территориям: Нижнекамск, Казань, Елабуга, Альметьевский район, Набережные Челны. Министерствам и муниципалитетам нужно усилить работу с должниками, в том числе через работу балансовых комиссий», — поручил он.

Рустам Минниханов пояснил, что муниципалитетам совместно с предприятиями нужно искать варианты выхода из сложившейся ситуации, и поручил налоговым органам вместе с правоохранителями своевременно проводить мероприятия с лицами, умышленно уклоняющимися от уплаты налогов.

«Погашение задолженности позволяет не только сократить дефицит, но и реализовать запланированные проекты. Эти вопросы нежно держать на контроле», — заключил он.