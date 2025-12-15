Минниханов: Год «Казань – культурная столица исламского мира» укрепит связи РФ и ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в презентации года «Казань – культурная столица исламского мира». Среди почетных участников также была министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мероприятие прошло в знаменитом Доме приемов Министерства иностранных дел России. Среди приглашенных гостей были дипломаты стран исламского мира, представители федеральных министерств и сотрудники международных организаций.

По решению 13-й конференции министров культуры стран исламского мира, прошедшей в феврале этого года в саудовском городе Джидде, Казани присвоен статус «Культурная столица исламского мира – 2026». В мае в рамках KazanForum состоялся первый в истории России Съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества. Кроме того, в сентябре в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению программы «Казань – культурная столица исламского мира».

Фото: пресс-службы Раиса РТ

В начале своей речи Рустам Минниханов поблагодарил руководство ИСЕСКО и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани этого высокого звания. Отдельные слова благодарности он адресовал руководству России.

«Мы благодарны за неизменную поддержку в нашей работе Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, Председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину, заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Шакирзяновичу Хуснуллину. Также коллективам Министерства иностранных дел и Министерства культуры России и лично их руководителям – Сергею Викторовичу Лаврову и Ольге Борисовне Любимовой. Также хочу выразить признательность за поддержку в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между Российской Федерацией и исламским миром присутствующим здесь уважаемым послам и всем нашим зарубежным и российским коллегам», – сказал Раис Татарстана.

По словам Минниханова, сейчас Россия активно развивает всесторонние отношения с мусульманскими государствами и имеет весомый авторитет и признание в исламском мире.

«Татарстан как часть многонациональной России гордится и дорожит возможностью вносить свой вклад в гармоничное укрепление этих отношений. В настоящее время в России проживает более 20 млн мусульман, свыше 2 млн из них – в нашей республике. Это делает Татарстан и его тысячелетнюю столицу важным центром сохранения и развития исламской культуры», – подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-службы Раиса РТ

По мнению Рустама Минниханова, присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира открывает новые возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и укрепления связей между различными культурами и цивилизациями.

Среди мероприятий, которые ожидаются в рамках предстоящего года, Раис Татарстана упомянул заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Форум министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, Фестиваль благопристойной и этнической моды, Фестиваль культур, Казанский международный фестиваль мусульманского кино, международные молодежные мероприятия и много других событий.

«Уверен, мероприятия года «Казань – культурная столица исламского мира» станут одной из важных платформ для укрепления многопланового диалога между Россией и странами Организации исламского сотрудничества», – подытожил Рустам Минниханов.