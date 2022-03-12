Антикризисные меры рассмотрели сегодня в Правительстве РТ. Поручено пресекать необоснованный рост цен на продукты и товары. Предприятиям рекомендовали максимально использовать федеральные меры поддержки. В дополнение к ним на уровне республики разработан свой комплекс. Например, бизнесменам помогут найти рынки в дружественных России странах.

Рустам Минниханов сообщил, что сейчас на повестке органов власти всех уровней – ­ решение задач социально-экономического характера в условиях санкций Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов поручил пресекать необоснованный рост цен

Выступая на совещании, Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что сейчас на повестке органов власти всех уровней решение задач социально-экономического характера в условиях санкций.

Приоритетной задачей Рустам Минниханов назвал сохранение производств и рабочих мест. Он отметил, что на федеральном и республиканском уровнях предпринимаются меры для поддержки экономики, в том числе предпринимателей, формирования новых логистических и производственных цепочек и расширения импортозамещения.

Также следует обеспечить продовольственную безопасность, не допустить дефицита лекарственных препаратов, медицинских изделий, непродовольственных товаров первой необходимости. Необходима поддержка граждан, в том числе семей с детьми, а также других незащищенных категорий. Особое внимание Рустам Минниханов поручил уделять пресечению необоснованного роста цен.

«Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов напомнил на совещании, что в республике для устойчивого развития экономики создан оперативный штаб, а также принят соответствующий план.

Одна из задач штаба ­– обеспечение населения товарами первой необходимости. Их наличие каждый день мониторит Министерство промышленности и торговли РТ.

Наличие товаров первой необходимости каждый день мониторит Министерство промышленности и торговли РТ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости. Поставки товаров в магазины и распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасы в распределительных центрах достаточны для удовлетворения спроса и составляют от одного до двух месяцев», – подчеркнул Шагиахметов.

Он напомнил, что для обеспечения бесперебойной работы хлебобулочных предприятий и социальной сферы в республике создан резервный фонд запаса сахара и муки. Достаточные запасы сформированы по всем социально значимым товарам.

Шагиахметов обратил внимание представителей районов и отраслевых министерств на необходимость оперативно реагировать на рост цен и информировать Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

Также он призвал участников товаропроводящей цепочки – от производителей до сбыта – соблюдать требования антимонопольного законодательства и не допускать необоснованного повышения цен.

Мидхат Шагиахметов обратил внимание представителей районов и отраслевых министерств на необходимость оперативно реагировать на рост цен и информировать УФАС по РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ситуацию на рынке труда необходимо держать на постоянном контроле»

Оперативно в республике мониторится ситуация и на рынке труда. По данным на 11 марта, численность зарегистрированных безработных в республике составляла 10,1 тыс. человек.

«В связи с ограничительными мерами имеется угроза возникновения напряженности на рынке труда с учетом высвобождения работников предприятий, в производстве продукции которых используются иностранные комплектующие», – отметил Шагиахметов.

Вместе с тем иностранные организации, заявляя о временной приостановке, планируют сохранять рабочие места и заработную плату. «Ситуацию на рынке труда необходимо держать на постоянном контроле», – заявил Шагиахметов.

По его мнению, Министерству труда, занятости и социальной защиты республики вместе с федеральным министерством нужно проработать выделение финансовых средств на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, опережающего обучения. Правительство РФ уже подготовило соответствующие меры.

По данным на 11 марта, численность зарегистрированных безработных в республике составляла 10,1 тыс. человек Фото: © «Татар-информ»

«Компаниям нужно оперативно переналадить свои производственные и логистические связи»

Министр экономики РТ отметил, что ситуация напряженная и имеет долгосрочный характер.

«Для обеспечения бесперебойной работы компаниям сейчас нужно оперативно переналадить свои производственные и логистические связи. Для этого, в том числе с учетом предложений предприятий республики, был введен запрет на реэкспорт в присоединившиеся к санкционным ограничениям страны ранее ввезенного в Россию оборудования и комплектующих», – сказал Шагиахметов.

По его словам, сейчас критически важным является импортозамещение комплектующих, ранее завозимых из санкционных стран.

Решение вопроса министр видит в трех направлениях. Во-первых, нужно организовать поставку из других стран. При этом Минтранс и Минпромторг должны помочь предприятиям выстроить оптимальные логистические цепочки с участием РЖД.

Во-вторых, нужно наладить межрегиональную кооперацию. Для этого, например, Университет Иннополис по соглашению с Минпромом РФ создаст программное обеспечение, которое поможет в анализе и поиске продукции в каталоге Государственной информационной системы промышленности.

В-третьих, организовать производство продукции для замещения импорта в республике.

Шагиахметов поручил обеспечить максимальное участие предприятий в федеральных мерах поддержки. Системообразующим организациям, в частности, будут предоставлять госгарантии для реструктуризации кредитов или получения новых, субсидии на возмещение затрат и, как ожидается, льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Всего от Татарстана на сегодня в перечень системообразующих предприятий входит 31 организация. С учетом организаций, входящих в группы компаний и холдинговые структуры, а также филиалов – 137 организаций. Министр полагает, что список может быть расширен и этот вопрос нужно отработать с федеральными министерствами. Есть и республиканский перечень системообразующих организаций, в него входят более 300 предприятий.

Также Шагиахметов призвал максимально сокращать административные издержки при реализации инвестпроектов, так как сейчас важна скорость их реализации.

Комплекс антикризисных мер направлен в том числе на поддержку аграриев Фото: © «Татар-информ»

Меры поддержки должны максимально использовать в АПК, IT-индустрии и туротрасли

Министр экономики напомнил, что на федеральном уровне уже принят комплекс антикризисных мер. Они в том числе направлены на поддержку аграриев – это льготные программы кредитования и лизинга. Кроме того, будут выделены субсидии хлебопекам.

«Министерству сельского хозяйства необходимо проработать с федеральным министерством по максимальному привлечению средств в республику и оперативному доведению их до предприятий», – заявил Шагиахметов.

Большой пакет мер касается IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. На помощь могут рассчитывать только аккредитованные IT-компании. Пока в республике из меньше 10% – 243 из 3 тыс. организаций. «Для увеличения охвата мерами поддержки необходимо довести до всех It-организаций, как можно пройти аккредитацию в Минцифры РФ», – обратил внимание Шагиахметов.

Мерами поддержки должен воспользоваться и комитету по туризму РТ – для отрасли также предусмотрели преференции.

Большой пакет мер касается IT-индустрии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономики РТ подготовило свой антикризисный пакет мер поддержки для предпринимателей

«Важнейшей задачей для повышения устойчивости экономики является адаптация малого и среднего предпринимательства к новым условиям, сохранение количества и занятых в малом бизнесе и самозанятых граждан», – подчеркнул Шагиахметов.

На федеральном уровне решено предоставлять предпринимателям из пострадавших отраслей, в которые включено 70 видов деятельности, кредитные каникулы на полгода по займам, привлеченным до 1 марта 2022 года.

С 10 марта введен мораторий на проведение плановых проверок бизнеса контрольно-надзорными органами власти всех уровней – федерального, регионального и муниципального.

Для малого и среднего бизнеса со следующей недели Корпорация МСП совместно с ЦБ запустит программы льготного кредитования.

«В рамках антикризисного пакета на республиканском уровне с учетом потребностей бизнеса также подготовлен перечень мер поддержки», – сообщил министр.

По его словам, поддержка на уровне республики включает предоставление отсрочки по уплате основного долга по договорам микрозаймов на срок до 18 месяцев. В числе мер –

субсидии самозанятым гражданам на закупку оборудования. Будут поддерживаться экспортно ориентированные предприниматели в части поиска новых рынков в странах, не включенных в перечень недружественных государств.

Кроме того, продолжится развитие инфраструктуры промышленных парков с низкой заполняемостью инженерной и дорожной инфраструктурой.