Минниханов: «Главная задача — выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме»

В текущих условиях важнейшим вопросом является обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности предприятий. Под особым вниманием Правительства страны находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса республики, которые сегодня работают в усиленном режиме. Об этом в ежегодном послании Госсовету РТ заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Безусловно, главная задача Татарстана на — выполнение гособоронзаказа в сроки и полном объеме. Руководители несут личную ответственность, — поручил руководитель республики. — Прошу Правительство проработать с федеральным центром вопрос формирования отдельной государственной программы по антитеррористической защищенности предприятий».

Минниханов также поручил совершенствовать выпускаемую продукцию с учетом полученного боевого опыта и поблагодарил трудовые коллективы предприятий республики за значимый вклад в развитие экономики и обороноспособности страны.

В пример он привел Завод им. Горького, который наряду с военной продукцией производит широкую линейку гражданских судов. В текущем году для повышения качества речных пассажирских перевозок у предприятия республикой закуплены теплоход проекта А-217 и два новых «Метеора».

Еще одно зеленодольское предприятие — завод имени Серго (ПОЗИС) Указом Президента страны отмечен почетным знаком Российской Федерации за успехи в труде.

Казанский авиационный завод продолжает глубокую модернизацию производства. «Мы благодарны руководству страны за решение о расширении серийного выпуска самолетов Ту-214», — отметил Раиса Татарстана.

Рустам Минниханов добавил, что на Казанском вертолетном заводе реализуется масштабный проект по расширению производства на сумму 28 млрд рублей, сформирован твердый портфель заказов на три года вперед, в том числе поставки на экспорт. Также завершена работа по импортозамещению компонентов для вертолета «Ансат».

«Также увеличивают номенклатуру новых машин и оборудования заводы ЕЛАЗ, РИАТ, Раритэк, КАЗАНЬСЕЛЬМАШ; новые направления высокотехнологичной продукции осваивают компании ICL и ЭлектроОптима; наращивают объемы промышленного производства КМПО, АЛНАС и многие другие», — заключил Раис Татарстана Рустам Минниханов.