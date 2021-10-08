Минниханов: Главная цель органов власти – повышение качества жизни

Повышение качества жизни — это стратегия развития Татарстана. Все, что делается в республике, — в интересах граждан. Усилия каждого уровня и ветви власти, бизнеса и общественности должны быть подчинены этой центральной задаче. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«По-прежнему нашей главной целью является повышение качества жизни. Это создание комфортных условий для жизни и работы, рост реальных доходов граждан, обеспеченность жильем, доступность здравоохранения и образования, благоприятная экологическая ситуация», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана выступает с ежегодным Посланием к парламенту республики. Заседание проходит в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На него приглашены депутаты Госсовета РТ, члены Правительства Татарстана, главы городов и районов республики, крупных учреждений и предприятий, а также представители общественности и бизнеса.