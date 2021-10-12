Минниханов главе Башкортостана Хабирову: «Вы сделаете первый шаг, мы потом приедем к вам»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел рабочий день в Башкортостане. Он ознакомился с учебным центром для авиапрома, аналог которого планируется создать в республике, принял участие в совете директоров «Вертолетов России» и обсудил вопросы интеграции промышленности республик с главой Башкортостана Радием Хабировым.

Первый пункт визита Минниханова – учебный центр при «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»

Фото: glavarb.ru

Учебный центр для авиапрома

Первый пункт визита Минниханова – учебный центр при «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»). Он был открыт только в конце августа и стал первым подобным учебным заведением в системе «Ростеха».

«Основная цель центра – подготовка мультискиллс-специалистов самых востребованных рабочих профессий для ПАО «ОДК-УМПО» и других предприятий Госкорпорации «Ростех», находящихся в Башкортостане. Обучение строится по дуальной системе: порядка 30% учебного времени занимает теория, 70% – практика», – сообщил Хабиров в Instagram после визита в центр.

Оборудование в учебном заведении аналогичного тому, что используется в реальном производстве авиационных двигателей. Всего здесь планируется готовить 2 тыс. специалистов в год. Общий объем инвестиций в создание центра составил более 2,4 млрд рублей.

Оборудование в учебном заведении аналогичного тому, что используется в реальном производстве авиационных двигателей Фото: president.tatarstan.ru

После осмотра учебного центра в Уфе Рустам Минниханов отметил, что Татарстан в последние годы тоже уделяет много внимания созданию ресурсных центров на базе техникумов и профтехучилищ. «Но здесь учебный центр создан при большом промышленном объединении. Мы много ездим по миру и это – мировой уровень. Если что-то делать, надо делать вот так. И самое главное, что у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и их профессиональным уровнем. А кадры это самое главное. Я очень впечатлен. Очень благодарен, что мы сегодня здесь находимся. У нас есть планы тоже с «Ростехом» реализовать такой проект. Этот опыт очень позитивный», – сказал Президент Татарстана.

Ранее идею о том, чтобы создать учебный центр для всего авиастроительного кластера в Казани, в том числе авиационного, вертолетного заводов и концерна «Радиоэлектронные технологии» Президент Татарстана озвучил главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Учебный центр также предлагается сделать дуальным – студенты смогут проходить практику на предприятиях Казани. Причем, обучаться в нем могли бы не только казанцы, но и жители других регионов. Минниханов отметил тогда, что нужно только поручение «Ростеха», республика к созданию такого центра готова.

В беседе с журналистами Хабиров отметил, что Татарстан очень активно развивающийся регион, где сильно развита обрабатывающая промышленность, машиностроение, схожи структура экономики и ее отдельные элементы. «И в Татарстане есть потребность в том, что производится у нас, а у нас есть потребность в том, что производится в Татарстане. Одна из ключевых задач, которую мы с Рустамом Нургалиевичем хотим обсудить, конечно эта. Потому что, абсолютно, подчеркиваю, и территориально, и структурно, и исторически регионы, развивающиеся рядом, взаимозависящие друг от друга, это важно», - сказал Хабиров.

Президент Татарстана посетил Кумертауское авиационное производственное предприятие Фото: president.tatarstan.ru

«Часть продукции, которая ранее выпускалась на других заводах, теперь выпускается в КумАПП»

Далее Президент Татарстана посетил Кумертауское авиационное производственное предприятие. Хабиров сообщил, что в этом году объем заказов на заводе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 6 раз. «Хотя предприятие в свое время находилось в довольно сложном состоянии. Мы признательны руководству «Ростеха» и коллегам-партнерам, которые выпускают оборудование для вертолетов и запчасти, потому что часть продукции, которая ранее выпускалась на других заводах, теперь выпускается в КумАПП», ­– сказал глава Башкортостана.

КумАПП специализируется на производстве вертолетов конструкторского бюро «Камов». В 2015 году холдинг «Вертолеты России» планировал объединить Казанский вертолетный завод (КВЗ) и КумАПП в единый вертолетостроительный кластер. В 2019 году холдинг пытался наладить кооперацию – в Кумертау планировалось производить отдельные агрегаты и узлы казанских вертолетов «Ансат» и Ми-38, на КВЗ – финальную сборку и летные испытания вертолетов марки «Ка». Планы по объединению так и не были реализованы, однако отдельные агрегаты для КВЗ на КУмАПП все же собираются.

Минниханов как член совета директоров принял участие в заседании совете директоров «Вертолетов России», которое прошло на базе КумАПП Фото: glavarb.ru

Минниханов как член совета директоров принял участие в заседании совете директоров «Вертолетов России», которое прошло на базе КумАПП. «Для нас большая честь - заседание совета директоров холдинга «Вертолеты России» впервые проходит в Башкирии, в Кумертау. Это возможность и дальше укреплять взаимодействие с «Ростехом». Благодаря поддержке этого холдинга наше предприятие КумАПП сейчас хорошо загружено, и мы уже думаем о новых направлениях», – написал Хабиров в Instagram.

В повестке заседания были отчет о продажах холдинга «Вертолеты России» за 9 месяцев этого года и прогноз на 2021-2022 годы, проекты развития отдельных предприятий, создание беспилотной авиационной системы вертолетного типа с МВМ 200 кг (БАС-200) и модернизация вертолета Ка-32А11ВС, к которым приступили в Башкирии.

В повестке заседания были отчет о продажах холдинга «Вертолеты России» за 9 месяцев этого года и прогноз на 2021-2022 годы Фото: glavarb.ru

«Хотел бы пожелать успехов нашему братскому народу»

В завершении визита состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

«Есть предложение по итогам наших договоренностей дальше развивать интеграцию наших предприятий. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность принять бизнес-миссию Республики Башкортостан в Татарстане. Мы бы собрали наших руководителей предприятий, если будет возможность встретиться с руководителями предприятий Татарстана, мы бы «сверили часы». Потому что есть позитивные тенденции, есть желание сотрудничать, взаимодействовать. Наши предприятия и так это уже делают. Но если мы с вами этому еще дополнительно энергию придадим, мне кажется, это будет гораздо более эффективно», - сказал на встрече Хабиров.

Рустам Минниханов отметил, что ему было интересно посмотреть предприятия в Башкортостане, особенно производственно-учебный центр. «Я должен сказать, что и предприятия развиваются серьезно, и понятно почему, потому что обращают внимание на подготовку кадров, на их профессиональный уровень. То, что вы здесь реализовали – это абсолютно мировой уровень», – сказал Президент.

Говоря о посещении КумАПП, Президент также напомнил, что предприятие было в нелегком положении, но сейчас есть его программа развития, есть заказы, приняты оптимизационные решения.

«Хотел бы пожелать успехов нашему братскому народу» Фото: president.tatarstan.ru

«Пролетели по братской республике. Очень красивая природа. Для Татарстана, для Башкортостана мы на самом деле братские (народы – прим. Т-и.). Мы с удовольствием в любое время готовы принять бизнес-миссию. Я обязательно сам приму участие, соберу руководителей предприятий. Вы сделаете первый шаг, мы потом приедем к вам», – сказал Минниханов.

«С удовольствием», - ответил Хабиров.

Минниханов отметил, что по последним данным 2016 года товарооборот между республиками составлял 34 млрд рублей. Он подчеркнул, что республики – это два крупных региона и почти каждое предприятие в каждой из них имеет кооперационные связи.

«Хотел бы пожелать успехов нашему братскому народу (…) Надеюсь, что ваши решения по поддержке экономики дадут очень серьезный рост качеству жизни в Республике Башкортостан», - сказал Президент Татарстана.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru