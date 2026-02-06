Минниханов – главам районов о госсобственности: «Все должно быть четко и прозрачно»

В Татарстане подвели итоги работы Министерства земельных и имущественных отношений за 2025 год. Несмотря на выполнение плана, в республике растет задолженность по арендным платежам, не хватает земельных участков для многодетных, а долги за ЖКХ у детей-сирот достигли 80 млн рублей. С чем поручил разобраться Минниханов – в материале «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«План по доходам выполнен»

Доходы консолидированного бюджета Татарстана от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 2025 год составили 19,6 млрд рублей. Из них 11,3 млрд поступило в республиканский бюджет, 8,3 млрд рублей – в местные бюджеты, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин сегодня на итоговом заседании коллегии ведомства.

«План по доходам выполнен. Сегодня мобилизация резервов поступлений в консолидированный бюджет республики приобретает особую актуальность», – добавил министр.

В то же время в республике сохраняется задолженность по арендным платежам в муниципальные бюджеты. Несмотря на то что за 5 лет задолженность снижена на 44%, в прошлом году она возросла более чем на 17 млн рублей и составила 228 млн.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Причина роста – выявленная задолженность в Тукаевском муниципальном районе в размере более 33 млн рублей», – добавил Аглиуллин. Отметим, что такая крупная задолженность – единичный случай в республике и в остальных районах она не превышает 5 млн рублей.

При этом министр привел в пример Актанышский, Сабинский и Черемшанский районы, в которых задолженность арендаторов отсутствует.

«Главное, чтобы мы эти земли правильно использовали»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, поручил министерству обратить особое внимание на задолженность по арендной плате за государственное и выморочное (собственность умершего, которая не перешла к наследникам) имущество.

Рустам Минниханов: «Работа с Росреестром, чтобы мы имели полную картину собственников, имели понимание, где и какая стоимость у нас. Я считаю, что это очень важно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эту работу, я думаю, системно надо проводить. Это очень важная работа. Второе, конечно же, – работа с Росреестром, чтобы мы имели полную картину собственников, имели понимание, где и какая стоимость у нас. Я считаю, что это очень важно», – отметил Минниханов.

Отдельно он поднял вопрос целевого использования охранных земель.

«У нас очень много переведенных земель. И самое главное, чтобы мы эти земли правильно использовали. Поэтому в части этой работы, министерство и муниципалитеты, обратите внимание на эти вопросы», – добавил Раис РТ.

Либо использовать, либо снести заброшенную недвижимость

Продолжая доклад, Аглиуллин обратил внимание на проблему вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости. По его словам, этот вопрос сохраняет свою актуальность уже на протяжении многих лет.

«Инвентаризация проводится ежегодно. Постоянно с коллегами работаем над списанием или перераспределением, привлекаем все заинтересованные ведомства. Несмотря на положительную динамику, количество неиспользуемых объектов остается значительным», – сказал Аглиуллин.

«Свободной земли в крупных городах все меньше, поэтому важно рассмотреть возможность перепрофилирования старых комплексов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, на ситуацию влияет масштабное строительство новых объектов и неудовлетворительное состояние освобождаемой недвижимости, а также высокая стоимость ремонтных работ.

«Свободной земли в крупных городах все меньше, поэтому важно рассмотреть возможность перепрофилирования старых комплексов. Призываем коллег при формировании программы капвложений и разработке мастер-планов обязательно учитывать результаты инвентаризации», – добавил министр.

Он также обратился к Рустаму Минниханову с предложением утвердить на уровне республики и во всех муниципальных образованиях трехлетнюю программу обязательного вовлечения в оборот либо ликвидации каждого неиспользуемого объекта.

С начала работы по предоставлению земли для многодетных семей предоставлено 55,7 тыс. участков, из которых почти 5,4 тыс. – в 2025 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

27 районов полностью обеспечили многодетных участками

С начала работы по предоставлению земли для многодетных семей предоставлено 55,7 тыс. участков, из которых почти 5,4 тыс. – в 2025 году.

«По итогам отчетного года 27 муниципальных районов обеспечили 100% семей земельными участками; 13 районов достигли выполнения индикатора на 90-99%. Показывают низкий процент три муниципальных района», – добавил Аглиуллин.

Вместе с тем в крупных городах – Казани и Набережных Челнах – есть дефицит участков. Это при том, что в 2024 году землю для жителей Казани начали предоставлять в близлежащих к муниципалитетам районах.

Переданные республике федеральные массивы для многодетных семей в Высокогорском районе практически распределены. Благодаря решению Рустама Минниханова о выделении ежегодного финансирования сейчас там идет обеспечение инженерной и дорожной инфраструктуры.

«Просим коллег из городских округов определить наивысший приоритет в решении данной задачи и обеспечить ее решение. Напомню, что в конце прошлого года установлена еще одна мера поддержки в виде денежных выплат», – подчеркнул министр.

В 2025 году специализированный жилищный фонд дополнили 450 жилых помещений, которые представлены лицам из числа детей-сирот по договорам найма Фото: © «Татар-информ»

Долги за ЖКУ у детей-сирот достигли 80 млн рублей

Особое внимание Аглиуллин уделил обеспечению жильем детей-сирот. Так, в 2025 году специализированный жилищный фонд дополнили 450 жилых помещений, которые предоставлены лицам из числа детей-сирот по договорам найма. Всего же с 2013 года министерством было приобретено почти 5,8 тыс. жилых помещений на 10,3 млрд рублей.

Однако, несмотря на эту работу, число состоящих на учете детей-сирот с 2022 года выросло на 1,5 тыс. человек.

«Не вошедшие в приватизацию квартиры требуют ежегодного контроля за сохранностью и использованием. В текущем году осмотрено полторы тысячи. Ежегодно выявляются идентичные нарушения при использовании жилья. Сохраняется проблема роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Совокупный объем достиг 80 млн рублей», – заявил министр.

Он добавил, что эта задолженность сконцентрирована в крупнейших муниципальных образованиях – на них приходится около 80% от общего объема. «Несомненно, данная работа, данная проблема носит системный характер и требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон», – заключил Аглиуллин.

Рустам Минниханов в ответ на это поручил проанализировать ситуацию с быстро растущим числом сирот, которые получают государственную поддержку в виде жилья.

«Надо внимательно посмотреть, почему эти сироты у нас очень быстро увеличиваются. Я обращаюсь к прокуратуре республики – проанализировать эту работу», – заявил Минниханов.

«Посмотрите – 80 млн (долга, – прим. Т-и), те, которые живут (в предоставленных помещениях, – прим. Т-и), даже платежей не платят. Есть закон, мы его должны исполнять, но с другой стороны, собственник, вот этот сирота, тоже должен отвечать всем требованиям, которые есть. Значит, через суды, значит, есть какие-то юридические компании, которые оказывают содействие им. Я не против, что сирота должен получить поддержку, но она должна быть правильно реализована», – заключил Раис РТ.

Рустам Минниханов отметил, что в вопросах имущественных отношений все должно быть прозрачно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К сожалению, желающих за счет муниципальной и государственной собственности улучшить свое благополучие очень много»

Рустам Минниханов отметил, что в вопросах имущественных отношений все должно быть прозрачно. «Я обращаюсь и к коллегам из муниципалитетов – все должно быть прозрачно», – сказал он.

«Не секрет, что у нас много возникает вопросов к должностным лицам в части правовых решений. И многие получают поэтому «достойную» оценку своим действиям. Это чревато. Да, к сожалению, желающих за счет муниципальной и государственной собственности улучшить свое благополучие очень много. Надо работать строго в законных и нормативных актах, которые сегодня есть. Все должно быть четко и прозрачно!» – предостерег Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов поздравил также министерство с 35-летием со дня образования.

«Служба создана, и я считаю, что это очень важная работа. Татарстан сумел сохранить свой потенциал и не разбазарить. Все, что есть в республике, должно служить интересам республики», – сказал Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Олег Скуфинский отметил, что Татарстан – признанный лидер в сфере цифровизации, развития инфраструктуры пространственных данных, земельно-имущественных отношений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан – признанный лидер в сфере цифровизации земельно-имущественных отношений»

Также к участникам заседания по видеосвязи обратился руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Он отметил, что Татарстан – признанный лидер в сфере цифровизации, развития инфраструктуры пространственных данных, земельно-имущественных отношений.

«Благодаря проактивной позиции руководителя республики Рустама Нургалиевича Минниханова в 2020-2021 годах на территории Татарстана проходил эксперимент, по итогам которого впервые в истории была сформирована государственная программа «Национальная система пространственных данных», включающая важнейшие для развития страны мероприятия. Результаты эксперимента масштабированы на всю территорию России, и спустя 5 лет мы можем уверенно сказать о высокой эффективности этой работы», – подчеркнул Скуфинский.

Он добавил, что сегодня республика также является локомотивом реализации флагманского проекта единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». В 2025 году Татарстан стал участником пилотного проекта по применению платформы для оказания государственных и муниципальных услуг, в результате чего внесены изменения в более чем 300 административных регламентов.

«Благодаря совместной работе в Татарстане в ЕГРН внесены 95% сведений об объектах недвижимости, а по многим объектам реестр границ – 100%. Это показатели госпрограммы на 2030 год, а республика их достигла с опережением на 4 года. Все эти направления реализованы при непосредственном участии и координирующей роли министерства», – заключил глава Росреестра.