Минниханов — главам районов: Нужно уделять внимание оказанию помощи семьям участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к руководству городов и районов республики с поручением уделять особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

«Большое вниманиме необходимо уделять оказанию помощи семьям тех, кто находится в зоне СВО», – сказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ руководитель республики.

Минниханов напомнил, что проводится постоянная работа по поддержке воинских частей, в которых служат военнослужащие из республики – доставка гуманитарной помощи и другие акции.