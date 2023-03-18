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Минниханов — главам районов: Нужно уделять внимание оказанию помощи семьям участников СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к руководству городов и районов республики с поручением уделять особое внимание оказанию помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.
«Большое вниманиме необходимо уделять оказанию помощи семьям тех, кто находится в зоне СВО», – сказал на субботнем совещании в Доме Правительства РТ руководитель республики.
Минниханов напомнил, что проводится постоянная работа по поддержке воинских частей, в которых служат военнослужащие из республики – доставка гуманитарной помощи и другие акции.
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