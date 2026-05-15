Политика 15 мая 2026 10:43

Минниханов: География «КазаньФорума» говорит о тщетности попыток изолировать Россию

На «КазаньФорум» в этом году приехали представители более 100 стран. Это говорит о провале попыток западных стран изолировать Россию от всего мира. Об этом на заседании группы стратегического видения «Россия - исламский мир» в Казани заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Представители более 100 иностранных государств приехали в Татарстан для участия в Международном экономическом форуме «КазаньФорум». Это наглядный пример тщетности попыток изолировать Россию и подтверждение её цивилизационной роли и суверенитета. В сложных условиях наша страна продолжает проводить линию на построение многополярного мира, основанного на таких базовых принципах, как суверенное равенство государств, уважение их прав самостоятельно выбирать пути развития социального, политического и экономического строительства, многообразие культур и цивилизаций, опора на духовно-нравственные ориентиры, понятные для всех мировых религий», – подчеркнул он.

Минниханов назвал одной из главных задач сотрудничества России и исламского мира противодействие проявлениям исламофобии и притеснения традиционных религиозных объединений на постсоветском пространстве и за его пределами.

Кроме того, Раис Татарстана призвал уделять больше внимания взаимодействию в сферах образования, в том числе религиозного, что будет способствовать лучшему пониманию религиозных ценностей в условиях глобализации и общецивилизационного кризиса.

#группа стратегического видения россия - исламский мир #Рустам Минниханов
