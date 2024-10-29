Минниханов Генконсулу Турции: Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество

В Казани прошел торжественный прием по случаю празднования 101-летия со дня основания Турецкой Республики. Почетных гостей встречал Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз, а мероприятие посетили многие знаковые деятели республики. Церемония началась с минуты молчания в память об основателе новой Турции Мустафе Кемале Ататюрке и о жертвах войн.

В официальной части прозвучали поздравления от первых лиц Татарстана. Письмо направил Раис Татарстана Рустам Минниханов, его зачитал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Насыщенная вековая история Турецкой Республики, сделанное и достигнутое ее гражданами за прошедшие годы — надежная основа и вдохновляющий стимул для дальнейшей реализации самых амбициозных проектов, направленных на укрепление и развитие государства. Выражая большое удовлетворение результатами совместной системной работы по наращиванию многогранного татарстано-турецкого взаимодействия, надеемся и на дальнейшее взаимопонимание и активное сотрудничество в интересах народов России и Турции», — отметил в своем письме Минниханов.

Поздравительную телеграмму прислал и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Расширение конструктивного политического взаимодействия, регулярные встречи и переговоры руководителей наших государств, диверсификация парламентского вектора сотрудничества год от года укрепляют фундамент наработанных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Надеюсь, что и в дальнейшем сложившиеся тесные взаимоотношения между Турцией и Татарстаном, основанные на близости исторического и культурного наследия, будут и далее вносить свой значимый вклад в расширение дружественного взаимодействия наших государств, способствовать дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания», — подчеркнул глава п арламента.

В ответ было показано видеообращение к туркам со всего мира Президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С речью выступил и сам Генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз.

«Для меня большая честь праздновать 101-ю годовщину основания Турецкой Республики вместе с вами в Казани, прекрасном и древнем городе. В этот день мы размышляем о преодоленных трудностях и достижениях за всю историю нашей страны. Наше государство с надеждой смотрит в будущее как один из исключительных членов международного сообщества и готово вносить свой вклад в мир во всем мире», — отмети л дипломат.

Генконсул добавил, что 2024 год стал богатым на мероприятия, направленные на развитие отношений между Татарстаном и Турцией. Генконсульством были проведены дни турецкого кино, турецкого кофе, события, связанные с национальной кухней, классической музыкой и многие другие события.

В завершение своего выступления Угур Йылмаз выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества и укрепление дружбы между Россией и Турцией.