Минниханов: Газпромбанк обеспечил реализацию масштабных проектов в Татарстане

Фото: пресс-служба Газпромбанка

Важным инструментом снижения рисков при реализации крупных проектов в различных сферах является банковское сопровождение контрактов. К такому выводу пришли участники делового завтрака «Эффективное управление инвестициями при реализации проектов в новых условиях», на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

«Обеспечить эффективную реализацию проектов в Татарстане без четкого отслеживания движения денег очень сложно», – сказал в своем приветствии к участникам встречи Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что Газпромбанк серьезно представлен в республике и участвует в реализации крупномасштабных проектов в строительном комплексе. За последнее время, по его данным, клиентская база банка выросла в пять раз.

«Мы видим, насколько вы активны, заинтересованы, и воспринимаем это положительно», – заметил Минниханов.

Первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов сообщил, что в Татарстане созданы все условия для эффективного развития нефтегазовой отрасли и импортозамещения. Для банка это стратегический регион присутствия, добавил он, а нефтегазовая отрасль выступает локомотивом российской экономики.

«Результаты работы и новые достижения говорят о том, что технологии, создаваемые в России; предприятия, которые здесь работают, и система управления – одни из самых эффективных и дают перспективы для дальнейшего развития», – сказал Панов.

О технологии по контролю целевого использования средств рассказал исполнительный вице-президент – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников. Технологию банк развивает с 2015 года, работа в данном направлении началась по запросу государства.

«Наш портфель за пять лет вырос более чем в десять раз и сегодня превышает 15 трлн рублей. Более 60% в этом портфеле занимают контракты нефтегазовой отрасли», – заметил спикер.

«Регулируется поток текущей хозяйственной деятельности юридических лиц, участвующих в реализации государственного контракта или инвестиционного проекта, и становится невозможной работа «в котел». Банк акцептует каждое платежное поручение по системе отдельных счетов, проводя экспертизу документов, которые предоставляются для обоснования платежа», – пояснил Мельников.

Финансовое учреждение в режиме реального времени передает через технологическую платформу информацию о передвижении денег. Посмотреть, какие операции были проведены, оценить ценообразование, исполнение бюджета, надежность контрагента, оптимизировать авансовую политику можно буквально на рабочем месте.

Татарстанский нефтегазохимический форум проходит на территории «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября. В его работе принимают участие более 180 ведущих компаний из 27 регионов России и зарубежных стран. Событие приурочено к 80-летию начала нефтедобычи в республике.