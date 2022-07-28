Президент РТ: Форум «Сэлэт» привносит большой вклад в сохранение татарского языка

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил пятую смену XI Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт», которая проходит в Билярске с 27 по 31 июля. Он отметил, что форум развивается и не только просвещает, но и позволяет детям узнать много интересного о народах, живущих в республике.

В этом году смена форума посвящена информационным технологиям, участие в ней принимают 1077 детей, которые знакомятся с передовыми IT-технологиями и трендами.

Приветствуя участников форума, Минниханов отметил, что с годами мероприятие изменилось в лучшую сторону. «“Сэлэт” движется вперед, развивается. Сегодня здесь можно приобрести новые навыки, узнать много интересного», – подчеркнул Президент Татарстана.

В сопровождении министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова Президент Татарстана посетил мастерскую, где юных участников форума в игровой форме знакомят с традициями татарского народа, образовательную лабораторию по изучению робототехники и тематическую сессию, посвященную перспективным профессиям будущего.

В местной видеостудии Рустам Минниханов дал небольшое интервью, в котором отметил, что сегодня в республике уделяется большое внимание сохранению и развитию татарского языка, национальных традиций и культуры. Значительный вклад в это дело вносит движение «Сэлэт». «Мы возлагаем на “Сэлэт” большие надежды. Это проект, с которым связано будущее татарского народа», – сказал Президент РТ и добавил, что в республике созданы все условия для изучения родных языков – татарского, чувашского, марийского, удмуртского и других.

Также в ходе визита в Билярск Минниханов ознакомился с археологическими раскопками на территории Билярского музея заповедника и посетил эко-ферму «Страусы Биляра». Проект эко-фермы реализуется в рамках развития сельского туризма, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Для справки:

XI Международный молодежный образовательный форум «Сэлэт» проходит на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника с 26 июня по 8 августа. В этом году форум объединит 6300 детей из всех районов Татарстана и ряда регионов России. Всего будет организовано шесть смен. Проект реализуется при поддержке Президента РТ.