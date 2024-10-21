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Минниханов: Форум «РОСТКИ» в Казани должен стать мостом в КНР для регионов России
Постепенный разворот России на Восток привел к росту объемов торговли между Татарстаном и Китаем, заявил в интервью изданию Xinhua Раис РТ Рустам Минниханов. Росту взаимовыгодного сотрудничества в том числе способствует российско-китайский форум «РОСТКИ», который впервые прошел в Казани в 2023 году.
Второй форум состоится в столице Татарстана уже в ноябре.
«Мы надеемся, что этот форум не только станет площадкой для обменов между Республикой Татарстан и ее китайскими партнерами, но и построит мост для других регионов России для обсуждения сотрудничества с китайскими партнерами», — подчеркнул руководитель республики.
Минниханов обратил внимание, что Татарстан активно занимается вопросами развития логистики и транспорта. В конце 2023 года был введен участок автодороги М12, проходящий по республике и входящий в международный коридор «Западная Европа — Западный Китай», состоялось открытие мультимодального логистического центра в Свияжске. Планируется, что это усилит преимущества местоположения Татарстана на наземных, воздушных и водных транспортных маршрутах, соединяющих Европу и Азию.
Эксклюзивное интервью китайскому изданию было приурочено к саммиту БРИКС в Казани, который состоится 22-24 октября 2024 года.
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