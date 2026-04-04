Минниханов: Форум «Энергопром» в Казани в этом году приобрел совсем другой масштаб

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги Казанского международного форума «Энергопром-2026» на республиканском совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Форум прошел 2–3 апреля на площадке «Казань Экспо» и в этом году получил федеральный статус благодаря поддержке Минэнергетики и Минпромторга России.

«Министр энергетики России Сергей Евгеньевич Цивилев два дня работал на форуме, привлек федеральные предприятия и программы. Форум приобрел совсем другой масштаб: в два раза больше участников, делегации 9 зарубежных стран, представители 23 регионов России, 117 компаний. В рамках форума был подписан ряд соглашений», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул насыщенную деловую программу мероприятия. Особое внимание уделялось молодежной тематике и вопросам кибербезопасности предприятий топливно-энергетического комплекса.

«Министр энергетики подвел итоги работы по кибербезопасности. Это очень серьезная тема, особенно для наших предприятий ТЭК. Они часто подвержены киберугрозам. В целом считаю, что форум прошел на высоком организационном уровне. Благодарю всех, кто был задействован в этой работе», – добавил Раис Татарстана.