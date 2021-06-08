Минниханов: ФИНА — это стратегический партнер Татарстана

Международная федерация плавания (ФИНА) является стратегическим партнером Татарстана, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с новым президентом ФИНА Хусейном Аль-Мусалламом и почетным пожизненным президентом организации Хулио Маглионе. Встреча прошла в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Аль-Мусаллам возглавил Международную федерацию плавания 5 июня, ранее этот пост занимал Хулио Маглионе. Визит в Татарстан — первая зарубежная поездка Аль-Мусаллама в новой должности.

«Мы искренне хотим поблагодарить руководство федерации за системную глубокую интеграцию нашей республики в авторитетную семью ФИНА. В преддверии крупных международных турниров, которые пройдут в Казани, хочу отметить, что наша задача — оправдать все ваши ожидания. Потому что все события, которые были проведены вместе с ФИНА, мы старались организовать на самом высоком уровне», — отметил Рустам Минниханов.

Хусейн Аль-Мусаллам заявил о намерении ФИНА продолжить сотрудничество с Татарстаном.

«Вы наш партнер. Республика делает все для развития спорта. Нам нравится, как вы организовали чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. После этого турнира у вас осталось большое наследие — спортивные объекты, которые сегодня востребованы среди населения и где проходят многочисленные соревнования. Также сегодня мы посетили Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, где провели плодотворные переговоры, запланировали большое количество проектов. В целом я намерен продолжить то, что начал господин Маглионе. Мы работаем как единая команда, и я продолжу здесь его стратегию», — отметил президент ФИНА.