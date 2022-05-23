Минтимер Шаймиев: «Над Мухаметшиным в Москве в прямом смысле суд устраивали»

Свое 75-летие в этом году празднует Председатель Государственного Совета Республики Татарстан VI созыва Фарид Мухаметшин. Юбилейный год им был отмечен в том числе заметным событием общественной жизни Татарстана – выходом в свет книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы».

Презентация книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы» в Национальной библиотеке стала крупным событием для политической элиты республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За все это время мы ни разу с ним не поругались»

Презентация книги в Национальной библиотеке стала крупным событием для политической элиты республики. Поздравить со значимой датой Фарида Мухаметшина в стенах Национальной библиотеки РТ собрались депутаты Госсовета и Госдумы России, руководители министерств и ведомств республики. Места в первом ряду вместе с политической элитой заняли и представители силового блока: председатель Верховного суда Ильгиз Гилазов, Прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Во втором ряду позади юбиляра скромно разместились генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов (он поддержал издание книги финансово) и президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков, который долгие годы возглавлял «Газпром трансгаз Казань». Рядом с ними расположился главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. По составу гостей зал Нацбиблиотеки РТ напоминал церемонию Послания Президента РТ Государственному Совету республики. Вела церемонию известная телеведущая Арина Шарапова.

Вела церемонию известная телеведущая Арина Шарапова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Презентацию претворил фильм о виражах жизни Мухаметшина, легших в основу книги. Но в ней нашлось место не только для отражения великих дел, но и для маленьких радостей жизни. Спорт, рыбалка, ретроавтомобили – «слабости» Фарида Мухаметшина, которые были отражены в фотогалерее, разместившейся в фойе Нацбиблиотеки.

В характере Фарида Хайрулловича есть удивительная черта – масштабировать идею. Увлечение ретроавтомобилями переросло в создание клуба «Авторетроклуб-21», объединившего многих любителей ретротехники регионов страны и зарубежья. Подробнее разглядеть коллекционные автомобили можно было на площадке перед Нацбиблиотекой, где гости с удовольствием фотографировались с диковинными для сегодняшнего времени машинами.

Мнением о некоторых особенностях характера Председателя Госсовета Татарстана на презентации поделился и Президент РТ Рустам Минниханов.

«Я был знаком с Фаридом Хайрулловичем, когда он работал министром торговли нашей республики. После этого он вернулся в Альметьевск, затем стал Премьер-министром, когда я еще работал главой района. В 1996 году я пришел на работу в Правительство РТ, и мы вместе работали до 1998 года. За это время мы хорошо друг друга узнали, работали рука об руку на разных должностях. Фарид Хайруллович ведет огромную работу в республике. У нас надежный парламент. Исполнительная власть без сильного парламента, она невозможна», – рассказал Минниханов.

Минниханов поздравил Фарида Мухаметшина с юбилеем и вручил ему орден «Дуслык» за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами Российской Федерации. Также орден вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующей процветанию Республики Татарстан.

Минниханов поздравил Фарида Мухаметшина с юбилеем и вручил ему орден «Дуслык» за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент РТ отметил, что слаженная работа органов власти в республике – во многом заслуга первого руководителя Минтимера Шаймиева. Благодаря ему Аппарат Президента, Правительство и Госсовет Татарстана работают как единый механизм.

«Так получилось, что за все это время мы ни разу с ним не поругались. В разное время сначала он был моим начальником, потом я стал начальником. Я думаю, что очень хорошее качество и его, и мое. Это самое главное, когда мы друг друга поддерживаем, работаем не в личных интересах, а на благо нашей республики», – подчеркнул Минниханов.

«Пьесу можно писать, как Мухаметшин отчитывался, когда дал согласие стать председателем Верховного Совета»

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметил, что Фарид Хайруллович по жизни очень скромный человек. Сегодня, когда он имеет авторитет на политической арене, мало кто знает, какой сложный жизненный путь он прошел: от слесаря до «партийного вожака».

По его словам, о многом говорит то, что с начала 70-х годов Фарид Мухаметшин был занят на партийных, хозяйственных и политических должностях в Альметьевске. В то время нефтяной регион был одним из ведущих в России.

Первый Президент Татарстана вспомнил, как пригласил Мухаметшина на должность министра торговли ТАССР – это было время плановой экономики и наблюдался дефицит многих товаров. «Это должен был быть порядочный человек, которому можно было довериться целиком и полностью, и выбор пал на Фарида Хайрулловича», – рассказал Шаймиев.

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев отметил, что Фарид Хайруллович по жизни очень скромный человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Государственный Советник вспомнил 90-е, когда Татарстан добивался повышения своего статуса. Мухаметшина тогда в Верховный Совет пригласил Шаймиев. «Тот Верховный Совет был настоящей сценой политической борьбы. Настоящей политической борьбы. Тем более после того, как мы объявили о государственном суверенитете республики. Мы еще объявили референдум (в 1992 году. – Ред.) для того, чтобы то, что мы о своих правах заявили, получить согласие народа», – отметил Шаймиев.

Он подчеркнул, что риск был большой. «Целую пьесу можно писать, как он отчитывался, когда уже дал согласие стать председателем Верховного Совета республики. Над ним в прямом смысле, можно сказать, в Верховном Совете в Москве суд устраивали. К сожалению, даже среди них было несколько депутатов, которые были избраны от Татарстана. В прямом эфире отменяется референдум о статусе Татарстана, который мы заявили в декларации о государственном суверенитете», – отметил Шаймиев.

Первый Президент Татарстана отметил, что эти дни были нелегкими. «И жены не спали. Вы, Луиза Акрамовна, вы ждали: "Вернется ли?", "Вернут ли"?", – обратился Госсоветник к супруге Мухаметшина, которая тоже присутствовала в зале.

Также он вспомнил, что угрожали и ему лично. «Председатель Верховного Совета Хасбулатов говорил: "Шаймиева надо в клетке привезти в Москву". Это все не для интереса я рассказываю, я это рассказываю для того, чтобы показать, Фарид Хайруллович, какой ты. И какую внутреннюю уверенность я ощущал, когда такой человек должен был стать руководителем Верховного Совета», – подчеркнул Шаймиев.

По его словам, после декларации о суверенитете была принята Конституция Республики Татарстан - даже раньше, чем российская. «Надо было отстоять декларацию (о суверенитете. – Ред.), о чем мы объявили нашему народу. Не случайно же мы референдум проводили, а ведь я должен сказать, что нам на референдум согласия не давали. Это только мы сами знаем, как готовились. Через что только не проходили. Референдум удачно прошел, хотя против были в верховных властях страны, что мы референдум проводили. Почему? Потому что если декларацию государственного суверенитета подтвердит всенародный референдум, это все – закон», – отметил первый Президент РТ.

Минтимер Шаймиев сказал, что республика проходила очень сложный путь. «Народ поддержал (референдум о суверенитете Татарстана, – прим. Т-и), и это было начало созидательной деятельности. Заявив о правах, мы все узаконили. Аллага шөкер (слава богу, – прим. Т-и), до сих пор республика идет созидая и в согласии на всех уровнях власти», – подчеркнул Шаймиев.

Фарид Мухаметшин признался, что выучил родной язык только будучи руководителем парламента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самым серьезным испытанием стало мое первое назначение главой парламента»

Фарид Мухаметшин рассказал, что работа с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым обогатила его опыт, дала развитие профессиональным качествам.

«Я учился у Шаймиева, продолжаю перенимать лучшие черты у сегодняшнего Президента нашей республики. Его мобильность, требовательность, коммуникабельность и умение налаживать отношения с федеральным центром и с регионами нашей страны и зарубежья. Дай бог им здоровья, это мои аксакалы, учителя. Республика, поддерживая их усилия, будет и дальше развиваться», – сказал Мухаметшин.

Он признался, что выучил родной язык только будучи руководителем парламента.

«Я до 45 лет ни слова по-татарски не знал, только „здравствуйте“, „до свидания“, „спасибо“. Когда меня избрали председателем Верховного Совета, там почти половина была татар. Фаузия Байрамова ставит вопрос на голосование, чтобы вести заседание на двух государственных языках. Я думаю, не дай бог поддержат. Как я на татарском языке могу вести заседание Верховного Совета, вступать в политическую полемику, когда словарный запас у меня 5-10 слов? И тогда я дал себе слово выучить родной язык. Ничего не понимая, громко читал перед зеркалом книги на татарском языке», – признался Мухаметшин.

Он рассказал, как выписывал непонятные слова, приезжал на работу и разбирал их с татарскими писателями, которые входили в депутатский корпус. «Жизнь заставляла меня учиться», – подчеркнул руководитель парламента.

«Я учился у Шаймиева, продолжаю перенимать лучшие черты у сегодняшнего Президента нашей республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин напомнил, что в сложный период распада Советского Союза он находился на руководящих должностях в Татарстане.

«В республике была провозглашена политика мягкого вхождения в рынок, с подготовкой. И этот этап прошли. Я считаю, что республике очень повезло. У многих были мысли, кто возглавит республику, когда уйдет Шаймиев. Кто продолжит эти великие дела становления новой России и обновленного Татарстана с новыми полномочиями? Мудрое решение Президента и согласие Рустама Нургалиевича, который прошел жизненный путь, получил школу. И сегодня республика успешно ведет дела по всем направлениям», — поделился своим видением Мухаметшин.

«Супруга терпела меня все это время»

Осень 1989 года, Мухаметшина переводят в Казань министром торговли – это становится неожиданным поворотом судьбы. Пришлось с головой погружаться в торговую специфику. И только он вникнул в новые реалии, вновь поворот – нужно вернуться в Альметьевск. Решением местной парторганизации Мухаметшина на альтернативной основе избирают Первым секретарем городского комитета КПСС, а позже он входит в состав республики в должности заместителя Премьер-министра. Казалось бы, все устоялось, но в июне 1991 года, после введения в республике должности Президента, Минтимер Шарипович предложил Мухаметшину баллотироваться на должность председателя Верховного Совета. По воспоминаниям современников, в то время Верховный Совет был бурлящим котлом.

На страницах книги Мухаметшин делится сокровенным: «Шаймиев и сегодня меня спрашивает: “Ты не обижен на судьбу, на меня? Я тебя из огня да в полымя бросал, из огня да в полымя”. И действительно, мои карьерные повороты, перемещения из исполнительной власти в законодательную и обратно всегда давались мне непросто. Конечно, самым серьезным испытанием стало, наверное, мое первое назначение главой парламента. Это была переходная эпоха – в политике, в экономике, нравственных отношениях. Распалось одно государство, образовалось другое, с новой системой отношений и общественных ценностей. Период формирования современной Российской Федерации и определения в ней места и полномочий Татарстана был полон драматических моментов, которые в любой момент могли серьезно отразиться на моей собственной жизни и судьбе моих близких…»

«Луиза больше 50 лет моя жена. Так повезло. Терпеливая, уважительно относящаяся к моей работе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, выдержать такую огромную нагрузку и ответственность он бы не смог, если бы дома не было полного взаимопонимания. Настоящая хранительница очага Луиза Мухаметшина смогла создать прочный семейный тыл задолго до того, как супруг стал известным государственным деятелем.

«Луиза, спасибо тебе за терпение. Не могу не высказать слова признательности тебе публично. Луиза больше 50 лет моя жена. Так повезло. Терпеливая, уважительно относящаяся к моей работе, воспитывает сегодня наших детей, внуков. Терпела меня все это время: комсомол, партийная работа, исполкомовская работа… Помнится, я должен был ехать в Казань – в Минторге годовой отчет. Приехал домой – занавески убраны, ковры сверстаны, баулы стоят. Я спрашиваю: “Что случилось?” – “Как что? Ты же сказал, тебе квартиру в Казани дали, собираюсь завтра к тебе уехать!” Я отвечал: “Извини, не получается, меня обратно сюда вернули…” “Да с тобой…” – только и ответила она», – рассказал Мухаметшин.

Он отметил, что считает себя счастливым человеком. Семейные ценности заложили в него родители – его и супруги. «Уважительное отношение к старшим, добросовестность, честность – это принципы нашей семейной жизни. Считаю, что в этом огромная заслуга моей супруги Луизы Акрамовны», – поделился он.

«В России не найдется два таких парламента, которые строили бы отношения, как в Башкортостане и Татарстане»

Благодаря мудрой политике Фарида Мухаметшина Татарстан умело выстраивает дружественные отношения с другими регионами. Таким мнением поделился председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. За укрепление связей между Татарстаном и Башкортостаном, он вручил орден Салавата Юлаева Фариду Мухаметшину.

Константин Толкачев считает, что благодаря мудрой политике Фарида Мухаметшина, Татарстан умело выстраивает дружественные отношения с другими регионами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Башкортостан – это многонациональная республика, но одним из ее символов является национальный герой Салават Юлаев. Его именем и названа одна из высших наград нашей республики – орден Салавата Юлаева. Глава республики Радий Хабиров подписал указ: за укрепление отношений между нашими республиками Фарид Хайруллович награждается этим орденом», – сказал Толкачев.

Председатель Госсобрания напомнил, что Башкортостан и Татарстан – это два самых близких региона, которые объединены общей культурой, религией, общими подходами к решению многих вопросов.

«Дорогой Фарид Хайруллович, вряд ли в России найдется два таких парламента, которые строили бы отношения на принципах абсолютного взаимопонимания, постоянных коммуникации, поддержки инициатив, как в Башкортостане и Татарстане. В практику вошли совместные заседания комитетов, скоро мы с вами встречаемся в Нефтекамске, предметом разговора будет роль национальных языков в развитии диалога культур. Это важная тема, и мы уделяем большое внимание этим вопросам», – отметил Толкачев.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем видеовыступлении дала свою оценку личности Председателя Госсовета Татарстана.

Валентина Матвиенко в видеовыступлении дала свою оценку личности Председателя Госсовета Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ваш авторитет высок не только среди региональных, но и среди федерльных народных избранников. Вас уважают как государственного деятеля, и это особенно заметно в нашей совместной работе в Совете законодателей. Могу точно сказать, что к вашему мнению прислушиваются, ценят ваши советы, предложения, инициативы, потому что они идут от представителя одного из самых успешных российских регионов. Знаю, как много делаете вы для жителей своей родной республики. Вы не только признанный лидер, но и блестящий командный игрок», – сказала она.

Глава Совфеда РФ отметила, что благодаря слаженной работе команды единомышленников Татарстан добился тех успехов, которые сегодня видны всей стране. Эти успехи ощущает на себе каждый житель республики.

«Вы много лет работаете председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана, в которой представлено почти 40 национальностей. Неоценим вклад ассамблеи в укрепление многонационального и межконфессионального мира и согласия. Результат этой политики – стабильно развивающийся Татарстан, ставший общим домом для всех проживающих здесь народов. Мы давно работаем с вами и то, что скажу сейчас, – моя личная убежденность. Вы человек надежный, искренний, с твердым характером, способный оставаться самим собой в любых ситуациях. Это хорошее и крайне нужное качество», – подчеркнула Матвиенко.

В книге не только раскрываются факты биографии руководителя парламента, но и фотографии из личного архива

Книга «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы» представляет собой документальную повесть, биографическое повествование о жизни и деятельности человека с удивительной судьбой.

Книга «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы» представляет собой документальную повесть, биографическое повествование о жизни и деятельности человека с удивительной судьбой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Те, кто хорошо знает Фарида Хайрулловича – его друзья, родные и близкие, соратники, люди, известные не только в Татарстане, России, но и по международной практике – высказывают в книге свое мнение о нем. Благодаря их голосу, на страницах книги Фарид Мухаметшин раскрывается с разных сторон – как руководитель, политик, профессионал своего дела, но еще и как добрый друг, человек слова.

Особое место в книге занимает комментарии и самого Фарида Мухаметшина. Здесь он поделился об очень личном, сокровенном – о взаимоотношениях с семьей, отцом, с женой, детьми. О своих личностных переживаниях в период идейной общественной «ломки» в начале 90х. Тогда республика буквально строила новые политические и экономические рельсы, дорога которых привела к процветанию республики.

В книге не только раскрываются факты его биографии, ранее неизвестные широкой общественности, но в ней много фотографий из личного архива, которые бережно хранят и пополняют все члены семьи. Основным автором книги выступил казанский журналист Антон Шабардин в соавторстве с коллективом газеты. Книга составлялась около двух лет.

По словам депутата Госдумы РФ, члена думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Ларионовой, Фариду Мухаметшину стоило бы присвоить звание «Заслуженный оратор РТ», если бы оно существовало.

«Чтобы принять тот или иной закон, нужно не только быть самому убежденным, что он необходим, но и убедить в этом весь депутатский корпус. А главное тех, на кого этот закон направлен. Для этого нужно виртуозно владеть искусством ораторского мастерства, чему мы все учимся у Фарида Хайрулловича», – сказала Ларионова в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Она подчеркнула, что на коллегии любого министерства, он всегда владеет полным объемом всей информации и в курсе задач, стоящих на данный момент перед ведомством. «Сейчас работая в Госдуме, я вижу, каким авторитетом пользуется парламентарий нашей республики. Безусловно, это следствие школы и традиций, заложенных Фаридом Хайрулловичем, которым следует руководство страны», – заметила Ларионова.