Экономика 9 апреля 2026 11:09

Минниханов, Фальков и Фурсенко осмотрели выставку РВФ-2026

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Юбилейный, ХХ Российский венчурный форум стартовал сегодня в столице Татарстана на площадке международного выставочного комплекса Казань Экспо. Вместе с форумом начала работать масштабная выставка новейших разработок и технологий различных отраслей экономики, которую осмотрели Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и помощник Президента РФ Андрей Фурсенко.

Вся экспозиция была представлена в виде огромной зоны стартап-проектов. Практически все стенды были оформлены в едином стиле: название, страна-разработчик, краткое описание продукта и инвестиционный запрос.

Огромный блок проектов оказался посвящен созданию и прошивке беспилотных летательных аппаратов: от обучающих модулей до летающих курьеров.

Кроме того, значительная часть проектов была напрямую связана с технологиями искусственного интеллекта: определение аварий на линиях инженерных сетей, анализ крови, прогнозирование продаж на маркетплейсах и даже технологии по созданию «умных» животноводческих комплексов.

Одним из самых ярких экспонатов стал гусеничный гибридный вездеход, расположившийся почти в центре экспозиции. По словам автора проекта, такой вездеход может передвигаться по болотам и практически любому бездорожью со скоростью до 50 километров в час.

Всего в экспозиции представили 150 высокотехнологичных стартапов, среди которых 24 иностранных проекта из Индии, Ирана, ОАЭ, Катара, Пакистана, Киргизии, Беларуси и многих других.

