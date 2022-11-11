Минниханов: Ежегодно вводим 3 млн квадратов жилья — потребность в газификации есть всегда

Ежегодно в Татарстане вводится порядка 3 млн кв. метров жилья, значительная часть – это индивидуальное жилье, поэтому в регионе есть большая потребность в газификации. Об этом на церемонии запуска газопровода в с. Айша Зеленодольского района сказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что «программа газификации, которая сегодня реализуется, – это программа Президента России Владимира Путина».

«Республика программу газификации провела в начале 2000-х годов. Но каждый год вводим мы порядка 3 млн кв. метров жилья, из них значительная часть – это индивидуальное жилье. И сегодня есть большая потребность в газификации. У нас порядка 18 тыс. заявок, и этот объем будет расти каждый год», – сказал руководитель республики.

Он уточнил, что из 18 тыс. заявок 16 тыс. уже нашли решение, а 8 тыс. – реализованы, передает пресс-служба Президента РТ.

В селе Айша дома бесплатно обеспечены возможностью подключения газа – проложены более 3 км распределительных сетей. Рустам Минниханов выразил слова благодарности газовикам за огромную работу, которую они успешно проводят.