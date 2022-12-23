Минниханов: Ежегодно наши гонщики демонстрируют высочайший уровень мастерства

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии подведения итогов автоспортивного сезона 2022 года. На торжестве был продемонстрирован фильм об успехах за указанный период, подготовленный Федерацией автоспорта РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

«Ежегодно наши гонщики демонстрируют высочайший уровень мастерства, а клубы готовят надежную высокотехнологичную спортивную технику. Каждый спортивный сезон уникален по скоростям и накалу борьбы — спортсмены стремятся показать наилучшие секунды», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что в республике сильная конкуренция — действующие чемпионы не сдают свои позиции, но в то же время подрастают талантливые и смелые спортсмены, которые стремятся быть первыми.

«Хочу отметить победителей и призеров прошедшего сезона: Дмитрия Брагина, Тимура Богуславского, Раиса Минниханова, Олега Жаворонкова, Рустама Фатхутдинова, Евгения Ушмаева, Радиса Хашимова и, конечно же, команду „КАМАЗ-мастер“, которая каждый год показывает высочайший уровень подготовки к заездам», — сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

По словам Президента Татарстана, прошедший год подарил и новый опыт — фиджитал-гонки.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил республиканские государственные награды — почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан».