Минниханов: Есть большие вызовы из-за роста деструктивной активности в киберпространстве

Фото: © Лина Саримова/ «Татар-информ»

В КАИ проходит заседание Ассоциации содействия цифровому развитию при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Главная тема встречи — обеспечение кибербезопасности в республике и подготовка кадров для этой сферы.

«Татарстан располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы внести весомый вклад в решение этой критически важной задачи. В 21 республиканском вузе (11 головных организациях и 10 филиалах) по направлениям компьютерных и информационных наук обучаются порядка 12 тыс. человек. За последние 5 лет численность студентов по этим специальностям в республике увеличилась на 40%, а контрольные цифры приема за счет средств федерального бюджета выросли в 1,5 раза», — открыл заседание Раис Татарстана.

Он также добавил, что три татарстанских вуза, которые выпускают ИТ-кадры, выступили в качестве площадок для создания передовых инженерных школ. Они уже приступили к формированию исследовательских и инженерных компетенций нового поколения для высокотехнологичных предприятий, включая компетенции сквозной цифровизации.

«Безусловно, нам еще предстоит многое сделать для обеспечения устойчивого и сбалансированного цифрового развития. Серьезные вызовы стоят перед нами в связи с растущей деструктивной активностью в киберпространстве», — отметил Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, во всех органах государственной власти и предприятиях необходимо определить компетентных специалистов по информационной безопасности. Также нашим организациям следует применять отечественные средства её поддержания, а уполномоченным заместителям руководителей — пройти профильную переподготовку и повышение квалификации.

На мероприятии также присутствуют вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, глава АИР Талия Минуллина, руководитель ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, гендиректор ГК «Инностейдж» Айдар Гузаиров, ректор Университета Иннополис Александр Тормасов и другие.