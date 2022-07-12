Минниханов: Если создать высшую школу отдельно от заказчика, то это будет полуфабрикат

Подготовка инженерных кадров в Татарстане должна начинаться в средней школе и продолжаться в образовательных центрах, тесно связанных с предприятиями. Поэтому в республике необходимо развивать кластерную образовательную инфраструктуру. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на Нефтяном саммите РТ.

«Очень важно создать мощную образовательную инфраструктуру, и это нужно начинать со школы. Если школа не даст образования нормального уровня, ни один вуз не сможет что-то изменить. Если высшая школа будет существовать отдельно от заказчика, то эти специалисты будут полуфабрикатом. Нам очень важно все эти аспекты совместить», — уверен Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в Татарстане уже создается сеть крупных инженерных центров. В Альметьевске на базе АГНИ планируется создать Высшую нефтяную школу, в Набережных Челнах КАМАЗ и Казанский федеральный университет планируют открыть технический вуз мирового уровня.

«Мы сделали мощный задел по цифровизации. У нас два IT-парка, мы в 2012 году пошли на проект „Иннополис“ — решили создать новый город и университет. Этот проект также получил право стать инженерной школой, его индустриальные партнеры — это наши федеральные структуры, они видят здесь перспективы», — рассказал Минниханов.

Руководитель республики заметил, что отдельным направлением для подготовки инженерных кадров в Татарстане должна стать авиация, поскольку в республике развито производство самолетов и вертолетов.