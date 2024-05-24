Минниханов: Если не поддерживать бизнес, то проекты останутся в листе ожидания

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана составляет более 24%. Такими словами начал встречу с предпринимателями Раис РТ Рустам Минниханов, подчеркнув, что в республике зарегистрированы 178 тыс. предпринимателей, а количество занятых в этой сфере составляет 875 тыс. человек, или 42% от общего числа работающих в экономике республики.

При этом в прошлом году ВРП республики превысил 4,3 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал составили почти 1,2 трлн рублей.

«Времена очень непростые, происходят глобальные изменения. И главные задачи — импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета», — заявил Раис РТ

Он добавил, что национальные проекты в России (инициированные главой государства Владимиром Путиным — прим. Т-и) имеют значение для экономики и социальной сферы, однако главная их задача — повышение качества жизни граждан. И одним из этих проектов как раз является «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

«Наша задача — создание благоприятных условий для реализации бизнеса и его потенциала. Надо услышать предпринимателей и создать им хорошие условия», — убежден Минниханов.

Для реализации этих целей в Татарстане создан штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития, принята программа по улучшению предпринимательского климата на 2024 год, а также развивается инфраструктура: особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы, промпарки и другие объекты. Всего таких объектов на территории республики насчитывается 102 единицы. В них работают почти 1,7 тыс. резидентов, создано 77 тыс. рабочих мест.

Отдельно Раис РТ отметил работу по заполнению промпарков. Он подчеркнул, что уровень заполнения уже приближается к 74% и что у руководства Татарстана есть планы по расширению номенклатуры таких парков.

Кроме того, работа ведется по информационному направлению, комплексной подготовке эффективных бизнесменов, развитию электронной торговли. По словам Рустама Минниханова, за четыре года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось кратно и достигло 63 тыс.

«Сегодня в рамках нашей встречи есть возможность обсудить актуальные темы. Все вопросы, которые хотите обсудить, сегодня надо высказать, чтобы федеральные коллеги нас услышали и приняли нужные решения», — обратился к собравшимся Раис РТ.

«Идет некая дискриминация регионов. Многие эффективные и полезные программы приостановили или приостанавливают. Я хочу, чтобы сегодня эти вопросы подняли», — подчеркнул Минниханов.

«Если только надеяться на ресурсы и возможности регионов, то ни у одного из них не получится, даже у крупного. Раздавать деньги в зависимости от бюджетной обеспеченности — это неправильно. Мы же не о бюджетных объектах говорим, а о предпринимателях, которые содержат себя, дают работу и платят налоги», — выразил уверенность он.

Руководитель республики вновь напомнил, что 24% ВРП Татарстана приходится на МСП, что соответствует экономикам многих субъектов Федерации.

«И если сегодня не будем поддерживать, то многие проекты останутся в листе ожидания. Грузить надо тех, кто может везти. Должны быть конкурсные подходы, и выбирать проекты нужно только более конкурентные и необходимые», — поделился он своим видением ситуации.

По мнению Раиса Татарстана, какой-то технологический прорыв возможен только в крупных научных и промышленных центрах.

«Я не знаю, чем наше Министерство экономического развития руководствуется. Принимают такие решения, которые совсем непонятны. Всё, что нормально работает, должно работать. И по этим позициям, которые непонятны, мы и будем говорить сегодня», — заключил Рустам Минниханов.