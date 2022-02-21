Минниханов: Если мы не будем системно решать проблему пригородов, будет сложно

Вопросы развития Казани необходимо решать комплексно, учитывая строительство дорог, создание рабочих мест и социальной инфраструктуры. Учесть все эти факторы должен помочь созданный в Татарстане Институт пространственного развития. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казгордумы.

«Проблема пригорода всегда была. Сейчас она выросла, потому что вводится огромное количество жилья, мы говорим о Казанской агломерации... Мы совершили огромное количество ошибок, не рассматривая все эти программы в комплексе. Институт пространственного развития нам очень нужен. Хотя мы и опоздали, но этот институт должен заработать: где транспортная схема, производственные точки. Вы посмотрите, каким образом идет перемещение людей? Утром все едут в Казань, а после работы обратно. Если мы не будем системно решать эти задачи, будет очень сложно», — обратил внимание Минниханов.

Президент Татарстана признал, что при развитии пригородов Казани были сделаны просчеты, в том числе по строительству образовательных учреждений.

«В целом по стране сейчас идет разговор по поводу строительства школ. Мы уже 10 лет назад начали решать эту проблему, но конца пока нет. По детским садикам тоже сложная задача. Но это не означает, что мы этими вопросами не будем заниматься. Конечно же, будем. Главное — мы четко понимаем, куда нужно двигаться», — подчеркнул руководитель республики.

В Казани сегодня прошло заседание Казанской городской думы, посвященное итогам 2021 года и планам на 2022 год.