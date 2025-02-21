Минниханов: «Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, — мы их зарабатываем!»

Несмотря на все вызовы, экономике Татарстана удается расти. ВРП перевалил за 5,2 трлн рублей — и они не так уж и легко дались, говорили сегодня на заседании коллегии Минэкономики республики с участием Минниханова. Как Татарстан собирается развиваться с учетом кадрового голода и какова роль предпринимателей — в репортаже «Татар-информа».





На выставке была представлена продукция бизнесменов из республики, среди них и ветераны СВО, школьники-предприниматели, резиденты промпарков и другие

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предприниматели – от ветеранов СВО до инноваторов – показали свою продукцию Минниханову

Еще до старта коллегии Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку вместе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и Председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным. На ней была представлена продукция бизнесменов из республики, среди них и ветераны СВО, школьники-предприниматели, резиденты промпарков и другие.

На выставке к Минниханову обратилась управляющая челнинской компанией Анна Рябова. Фирма производит строительные материалы — более 1 млн мешков сухих строительных смесей в год. Осенью компания выпустила эффективную формулу противоморозной добавки в кладочный раствор, продолжает разрабатывать новые импортозамещающие строительные материалы.

«Мы просим вашей поддержки, Рустам Нургалиевич, чтобы на стадии подготовки документации любого объекта к строительству наше предприятие и наш бренд рекомендовали строителям к использованию на стадии проектирования», — сказала собственник компании «Татар-информу».

Минниханов тут же позвал министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марата Айзатуллина и дал указания. Надо сказать, что рядом с делегацией ВИПов на выставке были замечены и другие значимые в жизни республики персоны: глава Минпромторга Олег Коробченко, министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, руководитель Агентства инвестразвития Талия Минуллина, гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, мэры Зеленодольска Михаил Афанасьев, Набережных Челнов Наиль Магдеев, Альметьевска Гюзель Хабутдинова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять задач от министра экономики Татарстана

Татарстан в 2024 году продолжил экономическое развитие, рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на самом заседании. Цифры говорят сами за себя: валовой региональный продукт республики превысил 5,2 трлн рублей при темпе роста 103,9%. Основной вклад в экономику, согласно слайдам презентации, вносят добыча полезных ископаемых (25,6%), обрабатывающие производства (19,5%), оптовая и розничная торговля (10,5%), строительство (7,3%), сельское хозяйство (7,3%).

Инвестиции в республике составили, по оценке, более 1,4 трлн рублей – на 12% больше, чем годом ранее.

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Мидхат Шагиахметов отметил, что рост показателей достигнут вопреки сложным условиям, в числе которых:

санкционное давление;

дефицит кадров;

высокая ключевая ставка, сжатие кредитования и рост долговой нагрузки;

низкая эффективность ряда отраслей;

ограниченный доступ к передовым технологиям.

Чтобы экономика Татарстана двигалась вперед, Шагиахметов предложил в 2025 году системно работать по следующим направлениям:

Повышение производительности труда. Стимулирование инвестиционной активности. Внедрение инноваций и технологическое развитие. Качественный рост МСП. Сбалансированное развитие инфраструктуры и территорий.

Татарстан в 2024 году продолжил экономическое развитие, рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шагиахметов призвал роботизировать склады

Среди мер повышения эффективности он назвал автоматизацию низкоквалифицированных рабочих мест. Сейчас наибольшая доля такого труда — порядка 55% — используется в складском хозяйстве.

По количеству промышленных роботов на 10 тыс. работников Татарстан в ПФО уступает только Самарской области, а по количеству складских и логистических роботов республика на 9-м месте среди регионов ПФО. Он считает, что собственники логоцентров сами должны быть заинтересованы в роботизации.

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Понятно, почему министр затронул эту тему, – логоцентры привлекают рабочих высокими зарплатами, в то время как заводы остаются без рабочих рук. Шагиаметов подсчитал: если роботизировать складскую сферу в республике, где сейчас работают множество логистических центров федеральных маркетплейсов, на рынок выйдут аж 17 тыс. человек. И их «можно будет перенаправить в отрасли с наибольшей потребностью кадровых ресурсов».

Татарстан делает ставку на малый и средний бизнес

Большую роль в развитии экономики играет частный бизнес. Оборот малых и средних предприятий в 2024 году превысил 2,8 трлн рублей – на 10% больше, чем в 2023 году.

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Татарстанские предприниматели активно пользуются возможностями онлайн-торговли. В прошлом году количество продавцов на маркетплейсах и других интернет-площадках выросло почти на 13% и составило 68 тысяч.

Стало больше предприятий, которые из микропредприятий доросли до малых, из малых — в средние. Есть и отрицательная динамика — количество новых МСП снижается.

Предприниматели в Татарстане получили 75,5 млрд рублей поддержки от федерального центра, еще 7 млрд рублей — по республиканским мерам поддержки. Шагиахметов назвал районы, где их плохо используют: Агрызский, Верхнеуслонский, Мензелинский, Спасский и Черемшанский. Он попросил глав поработать над этим.

Министр экономики напомнил, что в республике есть большой ассортимент мер поддержки. Тем не менее он считает, что МСП нужно помогать с рынками сбыта и кооперации с крупным бизнесом. Свою лепту должны внести промпарки, где могут работать и расти эти самые предприниматели.

От федерального центра в коллегии участвовал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Три года назад мы говорили о мобилизационной экономике. Слава Богу, этого не произошло»

От федерального центра в коллегии участвовал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Он отметил, что в течение почти трех лет Россия и Татарстан в частности находятся в условиях серьезнейшего санкционного давления, барьеров, которые возникают на пути отечественных товаров и экспорта. Огромное количество препон, как выразился депутат, преодолеваются в ручном режиме.

«Все мы пытаемся работать на результат, и результат неплохой. Три года назад мы говорили о мобилизационной экономике. Слава Богу, этого не произошло, и то, что мы, именно опираясь на инициативу предпринимателей, двигаемся вперед, мы видим, что с учетом мер поддержки, которые осуществляются, бизнес набирает обороты», — сказал Топилин.

Первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников отметил выступление Мидхата Шагиахметова.

«Подробный, глубокий доклад по экономике региона с акцентами на экспортную повестку, анализом доступных мер поддержки, причем федеральных. Хорошо, что половина моего доклада уже была рассказана. А если серьезно, очень понравился доклад — глубокая работа», — оценил замминистра.

Максим Колесников отметил доклад Мидхата Шагиахметова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чудес не будет, мы видим, какая у нас демография, — будет спад»

Результаты развития Татарстана в столь непростое время — это комплексная работа всех уровней власти, предприятий и бизнеса, отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что объем ВРП в 5 трлн рублей, инвестиции в основной капитал больше триллиона рублей — это огромный труд.

«Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, — мы зарабатываем деньги! Мы один из крупнейших плательщиков в федеральный бюджет. Это правильно. Слова благодарности нашей экономике и руководителям предприятий», — заявил Минниханов под аплодисменты зала.

Как и Шагиахметов, он обратил внимание на вопросы производительности труда и кадрового голода. Чтобы справиться с этим, нужен комплексный подход, включающий оптимизацию ресурсов и подготовку кадров. Также Татарстан продвигает тему жилья для специалистов, заявил лидер республики.

«Чудес не будет, мы видим, какая у нас демография, — будет спад. Нам придется привлекать серьезные ресурсы за пределами страны. С учетом задач и нормативных актов, которые есть в нашей стране», — сказал Минниханов.

Что касается роботизации производств, то на это потребуются серьезные инвестиции. Если предприятия не будут зарабатывать достаточной прибыли, то реализовать такие проекты будет сложно.

«Большая угроза для инвестиций — высокая ключевая ставка. Нас особенно беспокоит, что будет с отраслью жилищного строительства, как будет развиваться ипотека», — сказал Раис Татарстана и пообещал поставить этот вопрос перед руководством страны.

Рустам Минниханов: «Большая угроза для инвестиций — высокая ключевая ставка. Нас особенно беспокоит, что будет с отраслью жилищного строительства, как будет развиваться ипотека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов также высказался на тему бизнеса. Он поручил главам районов республики, где снизилось количество зарегистрированных субъектов МСП, взять этот вопрос на контроль. Снижения предпринимательской активности допустить никак нельзя. Предпринимателей он призвал активно использовать меры поддержки от государства, особенно по экспорту в дружественные страны. К примеру, бизнес при поддержке республики может продвигать за рубежом халяльную продукцию.

Что касается инфраструктуры для бизнеса, то надо понимать, для кого и под какие задачи строится тот или иной промпарк, отметил руководитель республики. Он также попросил обратить внимание на незадействованные промышленные объекты, которых в республике более 800 единиц. Их можно предоставлять предпринимателям для развития производств в районах.