Минниханов: «Если бы не пандемия, электронная торговля бы таких результатов не имела»

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для бизнеса, но для некоторых видов деятельности она стала своеобразной точкой роста. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями в Набережных Челнах.

«Мы переживаем непростые времена, пандемия никуда не ушла. Прошлый год был очень критичный, в этом году мы тоже принимаем те или иные решения. При принятии любого решения мы исходим из того, чтобы меньше навредить бизнесу, но пока бесследно это не проходит. Но есть некоторые виды бизнеса, которые на этом очень серьезно поднялись. И вообще, если бы не пандемия, я думаю, электронная торговля никогда бы таких результатов не имела», — подчеркнул Минниханов.

В свою очередь бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев отметил важность подобных встреч руководителя республики с предпринимателями.

«По итогам даются конкретные поручения органам власти, вносятся поправки в законодательные акты, принимаются дополнительные программы поддержки. Очередным примером является прошедшая в Пестречинском районе встреча с представителями сферы электронной торговли, по итогам которой на прошлой неделе была принята „Программа развития интернет-торговли РТ на 2021–2022 годы“, нацеленная на расширение рынков сбыта для татарстанских предпринимателей и закрепление лидерства нашей республики в этой очень перспективной отрасли», — сказал Абдулганиев.