Минниханов: «Энергоэффективность и защита окружающей среды — наши приоритетные задачи»

Фото: Салават Камалетдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — 2022 (ТЭФ-2022).

«Сегодняшние вызовы обостряют необходимость перехода к энергосбережению. Мы должны быть готовы ко всем вызовам. Наш форум — открытая площадка для диалога экспертов, промышленников и представителей федеральных и региональных органов власти, от решения которых зависит стратегия развития в данном направлении», — отметил Минниханов.

По словам Президента Татарстана, в форуме принимают участие 63 отечественные компании из 34 регионов России и 29 компаний республики.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Энергоэффективность и защита окружающей среды — наши приоритетные задачи. Их решение будет способствовать конкурентоспособности нашей экономики и созданию комфортной среды для граждан», — подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что в республике идет модернизация производств и энергомощностей с применением современного оборудования и технологий. «Уверен, что совместная работа участников форума будет способствовать развитию интеграционных связей на всех уровнях. Мы готовы делиться накопленным опытом», — сказал руководитель республики.

Помощник Президента России Игорь Левитин сообщил на церемонии открытия, что татарстанский форум поможет решить важные вопросы энергоэффективности.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Очень приятно быть на форуме, посвященном важному для людей вопросу — энергоэффективности. Это и возможность для людей экономить на оплате услуг ЖКХ и использование новых технологий при строительстве домов. Очень важно, что эта тема, в условиях санкций, дает возможность российским производителям переходить на собственное производство», — заявил Левитин, добавив, что этими возможностями необходимо воспользоваться.

Он также рассказал, что по поручению Президента России Владимира Путина, будет проходить заседание Государственного совета, посвященного вопросам энергосбережения, вопросы подготовки к нему будут обсуждены в рамках форума.

«Надеюсь, что на этом форуме мы найдем модели современного устройства новой экономической политики в области энергосбережения», — заключил он.