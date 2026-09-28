Минниханов: Единство народов России особенно ценно в период испытаний

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл ежегодное Послание Государственному Совету РТ словами благодарности жителям республики, подчеркнув значение гражданской солидарности в условиях современных вызовов.

«2026 год в России проходит под знаком единства – единства народов России и всех граждан нашей страны. Это особенно ценно в период испытаний», – сказал руководитель республики.

Минниханов поблагодарил татарстанцев за стойкость, поддержку государства и военнослужащих, находящихся на передовой, а также за созидательный труд, который, по его словам, остается основой развития республики.

«Хочу выразить слова глубокой признательности всем татарстанцам за гражданскую солидарность в условиях внешнего давления и вызовов, за стойкость в деле поддержки государства и наших защитников на передовой, а также за созидательный труд, который всегда был и остается основой высоких результатов и последовательного движения вперед», – отметил Раис РТ.

Он обратился к жителям республики на татарском языке: «Сезгә ихлас рәхмәтемне белдерәм!» (в переводе – «Выражаю вам искреннюю благодарность!»)