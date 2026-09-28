news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 сентября 2026 10:12

Минниханов: Единство народов России особенно ценно в период испытаний

Читайте нас в
Минниханов: Единство народов России особенно ценно в период испытаний
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл ежегодное Послание Государственному Совету РТ словами благодарности жителям республики, подчеркнув значение гражданской солидарности в условиях современных вызовов.

«2026 год в России проходит под знаком единства – единства народов России и всех граждан нашей страны. Это особенно ценно в период испытаний», – сказал руководитель республики.

Минниханов поблагодарил татарстанцев за стойкость, поддержку государства и военнослужащих, находящихся на передовой, а также за созидательный труд, который, по его словам, остается основой развития республики.

«Хочу выразить слова глубокой признательности всем татарстанцам за гражданскую солидарность в условиях внешнего давления и вызовов, за стойкость в деле поддержки государства и наших защитников на передовой, а также за созидательный труд, который всегда был и остается основой высоких результатов и последовательного движения вперед», – отметил Раис РТ.

Он обратился к жителям республики на татарском языке: «Сезгә ихлас рәхмәтемне белдерәм!» (в переводе – «Выражаю вам искреннюю благодарность!»)

#Рустам Минниханов #ПосланиеМинниханова2026
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных на маркетплейсах

27 сентября 2026
«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

27 сентября 2026
Новости партнеров