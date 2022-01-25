Минниханов: «Единая Россия» занимает ведущую роль в общественно-политическом развитии РТ

Татарстанское отделение «Единой России» является самым крупным в стране и объединяет 129 тыс. членов. На каждом уровне партия имеет устойчивое большинство, что накладывает большую ответственность. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на конференции регионального отделения партии.

«За последние годы было немало вызовов, которые мы преодолели вместе. Это и непопулярные, но необходимые для развития страны решения, снижение темпов роста экономики и доходов граждан, пандемия коронавируса. Здесь хочу особо отметить и поблагодарить депутатов, волонтерский штаб партии за содействие в преодолении последствий пандемии, оказание помощи людям», - сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что в своем обращении к съезду партии в декабре 2021 года глава российского государства Владимир Путин указал, что «в центре нашей политики, наших общих планов именно человек». А Председатель партии Дмитрий Медведев на съезде обозначил главную цель – полностью выполнить обязательства, заложенные в «народной программе».

«Данные задачи – приоритетные для нас. В этих целях в республике эффективно реализуются многие социальные проекты и программы, направленные на строительство комфортного жилья и капитальный ремонт жилого фонда, открытие новых школ и детских садов, культуры и спорта, оснащение новым оборудованием и модернизацию первичного звена», - подчеркнул Минниханов.

Только за 2021 год благодаря активу «Единой России», в Татарстане капитально отремонтировано 959 многоквартирных домов, благоустроено 70 общественных пространств и более 1 тыс. дворовых территорий. Кроме этого, построено 17 детсадов и 7 школ, отремонтировано 528 объектов образования, отремонтировано около 100 поликлиник и больниц.

В Казани сегодня проходит конференция регионального отделения «Единой России». В ее работе принимают участие Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Во время конференции руководитель татарстанских единороссов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сделал доклад о деятельности регионального отделения за минувшие 5 лет.

Татарстанское отделение «Единой России» объединяет 45 местных и более 2 тыс. первичных отделений. Одним из главных приоритетов партийной работы является выполнение наказов и предложений, полученных в ходе избирательных кампаний. Все поступившие наказы находят отражение в республиканских и муниципальных программах финансированием из бюджета и конкретными сроками исполнения.