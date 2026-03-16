Минниханов: «Единая Россия» ставит масштабные задачи по улучшению качества жизни граждан

Партия «Единая Россия» всегда ставит масштабные задачи по улучшению качества жизни граждан и отвечает за все, что происходит в стране. Об этом на форуме «Есть результат» заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Как партия парламентского большинства, «Единая Россия» отвечает за все, что происходит в стране, как хорошее, так и плохое, не прячась от проблем и критики и ставит масштабные задачи по улучшению качества жизни граждан. Неслучайно наш форум называется «Есть результат», нам есть о чем рассказать», - сказал он.

Важно продолжать работу по созданию условий для самореализации людей, особое внимание уделяя подрастающему поколений. Партия остаётся открытой для предложений граждан, на их основе формирует народную программу, с которой пойдет на выборы депутатов Госдумы, которые состоятся в этом году. Прошлая программа выполнена на 95%, добавил Раис Татарстана.