Минниханов: «Доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне»

​​​​​За прошлый год в органы прокуратуры республики поступило более 96 тыс. обращений от граждан. Сотрудники ведомства выявили свыше 10 тыс. нарушений и приняли меры прокурорского реагирования. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Прошедший год потребовал от всех нас напряженной и слаженной работы. Прокуратура Республики Татарстан в сложившихся условиях на высоком уровне выполняла стоящие перед ней задачи», – отметил Президент РТ.

По его словам, сотрудниками ведомства была проделана большая работа в части обеспечения республиканского законодательства и решения насущных проблем татарстанцев. Они касались самых разных сфер: начиная от социальной поддержки населения и заканчивая экологическими вопросами.

«Практически в каждом случае было найдено эффективное и законное решение по ряду вопросов, работа продолжается. Отмечу, что доверие населения к прокурорам остается на высоком уровне», – добавил Минниханов.

Президент подчеркнул, что особое внимание уделяется защите социально-уязвимых категорий граждан: ветеранов, инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних. По его словам, благодаря мерам прокурорского реагирования, десятки тысяч жителей республики смогли получить зарплату, восстановить права на жилье, лекарственные препараты или материальное обеспечение.