Минниханов: Достижения Татарстана – это результат слаженной работы каждого из нас

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов «от всей души» поздравил жителей региона с Днем Республики Татарстан – «по-настоящему народным праздником».

По словам политика, «он охватывает представителей множества национальностей и конфессий, проживающих в мире и согласии в Татарстане, а также наших земляков, которые доблестно несут службу, трудятся и учатся за пределами республики». «Где бы мы ни находились 30 августа – этот день объединяет нас чувством гордости и любви к родному дому», – добавил Минниханов.

«Уважаемые татарстанцы! 2025 год в России проходит под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы чествуем наших уважаемых ветеранов, отстоявших независимость Родины, участников специальной военной операции, сражающихся за ее будущее, поддерживаем членов их семей. Как и в 1941–1945 годы, сотни тысяч татарстанцев на заводах и в полях работают на победу!» – заявил Раис РТ.

«Мы глубоко признательны старшему поколению, которое заложило основу современных успехов, сохранило духовно-нравственные ценности, культурное достояние и любовь к родным языкам. Их достойными наследниками и главным источником нашей уверенности в завтрашнем дне выступает молодежь, которая уже вносит весомый вклад в развитие республики», – убежден он.

В 2025 году объединение «Татнефть» отметило 75-летний юбилей, а самый инновационный город России Иннополис – десять лет со дня основания. Созидательный труд татарстанцев позволяет наращивать производство, развивать технологии. Осуществлен запуск этиленового комплекса ЭП-600, импортозамещен вертолет «Ансат», представлены новые автомобили КАМАЗ и «Соллерс», спущены на воду корабли судостроительного завода имени Горького», – перечислил Минниханов.

«Значимым событием этого года стало присвоение Зеленодольску указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина почетного звания «Город трудовой доблести». Благодаря упорному труду сельчан мы ожидаем достойный урожай: республика, как и прежде, будет обеспечена основными продуктами питания. Неизменных успехов добились деятели науки, образования, медицины, культуры и спорта – своими примерами они вдохновляют людей, прославляют нашу страну и родную республику», – акцентировал Раис РТ.

«В Татарстане новаторство сочетается с мудростью: мы верны традициям, но открыты смелым идеям и потому движемся вперед. Достижения республики – это результат слаженной работы каждого из нас. В этот знаменательный день желаю всем здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи! С праздником! С Днем Республики Татарстан!» – заключил Рустам Минниханов.