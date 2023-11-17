Минниханов смягчил статьи «Земельного кодекса РТ» для семей военнослужащих

Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон, по которому вносятся корректировки в «Земельный кодекс Республики Татарстан».

Согласно документу, опубликованному на сайте главы республики, теперь к татарстанцам, имеющим трех и более детей не будет применяться требование о проживании в РТ на протяжении 5 лет, чтобы получить земельный участок, если хотя бы один из родителей или единственный родитель является военнослужащим. Данный абзац внесли в пункт 3 статьи 32.

Также пункт 10 той же статьи дополнили следующим подпунктом:

«10) документ, удостоверяющий статус военнослужащего в соответствии с ФЗ "О статусе военнослужащего" (в случае, если один из родителей или единственный родитель является военнослужащим)».

При этом «документ, указанный в подпункте 9 настоящего пункта, не предоставляется, в случае если заявитель имеет статус военнослужащего».

Документ вступает в силу 26 ноября 2023 года.