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Минниханов смягчил статьи «Земельного кодекса РТ» для семей военнослужащих
Раис РТ Рустам Минниханов подписал закон, по которому вносятся корректировки в «Земельный кодекс Республики Татарстан».
Согласно документу, опубликованному на сайте главы республики, теперь к татарстанцам, имеющим трех и более детей не будет применяться требование о проживании в РТ на протяжении 5 лет, чтобы получить земельный участок, если хотя бы один из родителей или единственный родитель является военнослужащим. Данный абзац внесли в пункт 3 статьи 32.
Также пункт 10 той же статьи дополнили следующим подпунктом:
«10) документ, удостоверяющий статус военнослужащего в соответствии с ФЗ "О статусе военнослужащего" (в случае, если один из родителей или единственный родитель является военнослужащим)».
При этом «документ, указанный в подпункте 9 настоящего пункта, не предоставляется, в случае если заявитель имеет статус военнослужащего».
Документ вступает в силу 26 ноября 2023 года.
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