Минниханов: Доля стран ОИС во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%

Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешнеторговом обороте Татарстана превысила 50%. По итогам прошлого года она составила 7,4 млрд долларов США. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на пленарном заседании «КазаньФорума».

«Несмотря на глобальные вызовы современности, Россия последовательно укрепляет взаимодействие с мусульманскими государствами. Страны Организации исламского сотрудничества – важнейший торгово-экономический партнер России», – сказал он.

Минниханов отметил, что Татарстан, как один из сильных регионов России и «мост» между Европой и Азией, доказал, что объединение финансовых возможностей и технологических решений возможно. Одним из примеров, по его словам, служит сфера исламского финансирования халяль-индустрии.

«Здесь синергия международного опыта, собственных наработок и привлеченных инвестиций дают результаты», – подчеркнул руководитель республики.

На глобальном рынке объем исламских финтех-компаний составляет около 200 млрд долларов, а к 2029 году, по прогнозам, увеличится до 340 млрд долларов. Среднемировой темп роста составляет 11,5%, добавил он.

«В мире насчитывается около 500 исламских финтех-компаний из более 40 стран. Это свидетельство стабильности, роста отрасли и сохранения доминирующего положения в различных секторах и регионах», – констатировал Раис РТ.

Он сообщил, что в рамках эксперимента по исламскому финансированию в России, в котором участвует и Татарстан, в прошлом году привлечено около 35 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем в 2024 году.

«В реестре Центрального банка России числится уже 37 организаций, которые занимаются партнерским финансированием», – заявил Минниханов.

Кроме того, по его словам, Татарстан придает особое значение гуманитарному сотрудничеству с исламским миром, где «культура, образование и духовные ценности служат прочной основой для взаимопонимания и дружбы между народами».

Раис РТ подчеркнул, что объявленный Год единства народов России – важный ориентир для укрепления межнационального согласия и культурного многообразия.

«"КазаньФорум" – живое воплощение этого принципа, который объединяет страны и культуры. Объединяя технологические инновации с финансовыми инструментами исламского мира, мы способны ускорить запуск совместных проектов, повысить их инвестиционную привлекательность и обеспечить устойчивый экономический рост для всех участников. "КазаньФорум" – место, где каждый может внести вклад в реализацию этих инициатив», – резюмировал он.

Минниханов также поблагодарил Президента РФ Владимира Путина за поддержку форума.