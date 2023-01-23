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Ру Тат
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Официальная хроника
23 января 2023  12:58

Минниханов доложил Путину о планах увеличить продолжительность жизни населения до 72,8

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным рассказал о демографической ситуации в республике. 

«По демографии пандемия нас отбросила, но мы выйдем на продолжительность жизни 72,8 (было 71,3). Три года у нас минусовой баланс (родилось-умерло), но выправляем», – рассказал руководитель республики.

Он отметил, что региональные власти держат данные вопросы на контроле, активно заработала система здравоохранения.  

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