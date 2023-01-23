Минниханов доложил Путину, что Татарстан выделил на поддержку СВО почти 2,5 млрд рублей
Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 млрд рублей. Об этом на сегодняшней встрече доложил Президенту России Владимиру Путину руководитель республики Рустам Минниханов. Встреча прошла очно в Москве.
«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока ещё мы не можем там в полную силу работать», – сообщил Минниханов Путину.
Президент Татарстана также отметил, что республика ведет большую работу по доставке гуманитарной помощи – к настоящему времени доставлено уже порядка двух тысяч тонн груза. Значительная часть идет в подшефный Татарстану Лисичанск. Организованы вопросы по работе врачей и питания населения в этих зонах.
Минниханов доложил о том, что в зоне СВО находятся два татарстанских батальона – «Алга» и «Тимер».
«“Алга”» – значит “вперед”», – уточнил Путин. Минниханов подтвердил: «“Алга! ” – “вперед”, да. “Тимер” – это “железо”, “железный”».
Рустам Минниханов также добавил, что ведется работа по поддержке семей военнослужащих. «Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – горячая линия организована, всё, что необходимо», – цитирует руководителя республики пресс-служба московского Кремля.
«У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены Орденами мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем», – отметил Минниханов.
«Не забывайте об этом», – поручил Путин. «Ни один не забыт, все потребности [обеспечиваем]. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьёзно относимся к этим задачам», – резюмировал Президент Татарстана.