Минниханов доложил Путину, что Татарстан выделил на поддержку СВО почти 2,5 млрд рублей

Фото: пресс-служба Президента РФ / kremlin.ru

Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 млрд рублей. Об этом на сегодняшней встрече доложил Президенту России Владимиру Путину руководитель республики Рустам Минниханов. Встреча прошла очно в Москве.

«Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока ещё мы не можем там в полную силу работать», – сообщил Минниханов Путину.

Президент Татарстана также отметил, что республика ведет большую работу по доставке гуманитарной помощи – к настоящему времени доставлено уже порядка двух тысяч тонн груза. Значительная часть идет в подшефный Татарстану Лисичанск. Организованы вопросы по работе врачей и питания населения в этих зонах.

Минниханов доложил о том, что в зоне СВО находятся два татарстанских батальона – «Алга» и «Тимер».

«“Алга”» – значит “вперед”», – уточнил Путин. Минниханов подтвердил: «“Алга! ” – “вперед”, да. “Тимер” – это “железо”, “железный”».

Рустам Минниханов также добавил, что ведется работа по поддержке семей военнослужащих. «Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – горячая линия организована, всё, что необходимо», – цитирует руководителя республики пресс-служба московского Кремля.

«У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены Орденами мужества. Мы очень их чтим, всё выполняем», – отметил Минниханов.

«Не забывайте об этом», – поручил Путин. «Ни один не забыт, все потребности [обеспечиваем]. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьёзно относимся к этим задачам», – резюмировал Президент Татарстана.