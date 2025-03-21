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Политика 21 марта 2025 12:27

Минниханов договорился с замминистра торговли Вьетнама об обмене бизнес-делегациями

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Минниханов договорился с замминистра торговли Вьетнама об обмене бизнес-делегациями
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с замминистра торговли и промышленности Вьетнама Чыонг Тхань Хоай.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, на встрече Минниханов отметил, что сегодня объем товарооборота между сторонами достаточно скромный и есть ресурсы для его увеличения. В частности, по его словам, потенциал есть в нефтеперерабоке, нефтехимии, энергетике, машиностроении, IT и высоких технологиях.

«В составе нашей делегации – руководители министерств и ведомств, ведущих компаний Татарстана. Надеемся, в ходе визита наши бизнесмены откроют новые направления для развития контактов, договорятся о совместных проектах», – добавил Минниханов.

В свою очередь руководство Минпромторга Вьетнама подчеркнуло историческую ценность сотрудничества с регионами России.

Как сказал Чыонг Тхань Хоай, вьетнамский народ никогда не забудет помощь СССР в непростые для Вьетнама годы.

«У нас большой потенциал для сотрудничества с регионами. Уверен, этот визит послужит мощным стимулом для развития отношений в целом Вьетнама и России», – отметил он.

В завершение встречи стороны договорились об обмене бизнес делегациями.

#Рустам Минниханов #вьетнам #рабочий визит
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