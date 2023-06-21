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Минниханов договорился с руководством ОТР о выпуске передачи про историю Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР) и обсудил дальнейшее развитие сотрудничества. Беседа прошла в Доме Правительства РТ.
В числе прочего, Минниханов и руководство канала договорились подробно рассказать об истории и достижениях Республики Татарстан в рамках проекта «День региона», сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Татарстан взаимодействует с ОТР не первый год – так, с 2019 года в сетке вещания начался показ передач телеканала «Татарстан – Новый век».
Начавший вещание в 2013 году, сегодня ОТР входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, игровые, документальные и анимационные фильмы, просветительские программы. Значительное внимание в эфире уделяется освещению жизни регионов.
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