Минниханов договорился с руководством ОТР о выпуске передачи про историю Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР) и обсудил дальнейшее развитие сотрудничества. Беседа прошла в Доме Правительства РТ.

В числе прочего, Минниханов и руководство канала договорились подробно рассказать об истории и достижениях Республики Татарстан в рамках проекта «День региона», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Татарстан взаимодействует с ОТР не первый год – так, с 2019 года в сетке вещания начался показ передач телеканала «Татарстан – Новый век».

Начавший вещание в 2013 году, сегодня ОТР входит в топ-20 телеканалов по среднесуточному охвату аудитории. Основные форматы: новости, аналитические дискуссии, игровые, документальные и анимационные фильмы, просветительские программы. Значительное внимание в эфире уделяется освещению жизни регионов.