Минниханов договорился с гендиректором ПАО «Россети» Рюминым о расширении сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым в Доме правительства РТ. Они обсудили, в числе прочего, проработку совместных предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов в сфере электроэнергетики, а также договорились расширить сотрудничество.

Минниханов и Рюмин рассмотрели основные направления сотрудничества по обеспечению технологического суверенитета энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Предприятия Татарстана играют важную роль в поставке современного оборудования для обслуживания и строительства электросетевых объектов, отметил Минниханов.

«Татарстан – один из ведущих и промышленно-развитых регионов России. У нас функционирует одна из крупнейших энергетических систем страны. Между «Сетевой компанией» и ПАО «Россети» уже налажено взаимодействие по направлениям обмена технологической информацией, комплектования оборудования и аварийного запаса, совершенствования механизмов предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций», – сказал Раис РТ.

Он отметил, что в условиях санкций главным вопросом в энергетике стало импортозамещение электросетевого оборудования и технологий, и подчеркнул, что в республике для этого есть необходимые компетенции. «Сейчас нам важно наладить взаимное сотрудничество для замещения импорта собственным производством», – добавил Минниханов.

Рюмин отметил заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном, выработке совместных предложений по развитию сетевого комплекса. «Актуальной задачей также является обеспечение технологического суверенитета отрасли, – добавил он. – В республике работает большое число предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию для нужд энергетики. Руководство региона уделяет особое внимание развитию промышленного сектора, что стимулирует рост производств», – подчеркнул гендиректор ПАО «Россети».

В завершение встречи состоялось подписание соглашения о взаимодействии между ПАО «Россети» и АО «Сетевая компания» – одной из крупнейших территориальных сетевых организаций России, работающих в Татарстане.